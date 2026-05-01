“Luchamos por sobrevivir”: maestros jubilados de Coahuila exigen pensiones dignas y servicio médico integral

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    “Luchamos por sobrevivir”: maestros jubilados de Coahuila exigen pensiones dignas y servicio médico integral
    Docentes y pensionados se concentraron en la Plaza de Armas con pancartas para visibilizar sus demandas en seguridad social. HÉCTOR GARCÍA

Un centenar de maestros se reunieron en la Plaza de Armas para manifestarse y pedir a las autoridades estatales que solucionen los problemas en el servicio médico y el pago de pensiones justas

En Saltillo y dentro del marco de las conmemoraciones del 1 de mayo, integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila se manifestaron para denunciar la precariedad en la que viven. También exigieron el cumplimiento de sus derechos fundamentales de seguridad social.

El maestro jubilado Rubén Canseco indicó que, a pesar de encontrarse en una etapa en la que “deberíamos estar descansando y disfrutando de nuestras pensiones, la situación actual nos obliga a salir a las calles para garantizar nuestra propia supervivencia”.

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Los manifestantes señalaron que han sostenido su lucha durante casi quince años. En ese tiempo han realizado decenas de marchas y, en ocasiones, han permanecido en plantón durante días y noches. Su objetivo, dijeron, es alcanzar una calidad de vida que consideran apenas medianamente aceptable.

PLIEGO PETITORIO: SEGURIDAD Y DIGNIDAD

La Coalición solicitó una reunión con el Gobierno del Estado. Sus demandas se concentran en cinco ejes que consideran urgentes para el sector educativo.

$!Manifestantes reiteraron la exigencia de pagos completos y atención médica oportuna.
Manifestantes reiteraron la exigencia de pagos completos y atención médica oportuna. HÉCTOR GARCÍA

El primero es contar con una pensión segura y sin recortes. “Garantizar que el ingreso de retiro no sufra disminuciones”, expresó uno de los voceros.

También exigen el pago oportuno y completo del seguro de los maestros. A esto se suma la demanda de atención médica a tiempo y de manera integral, ante las deficiencias que señalan en el sistema actual.

$!Maestros de distintas regiones se sumaron a la movilización con mensajes sobre pensiones y servicios médicos.
Maestros de distintas regiones se sumaron a la movilización con mensajes sobre pensiones y servicios médicos. HÉCTOR GARCÍA

Otro de los puntos es el acceso a créditos que permitan adquirir un patrimonio, particularmente vivienda. Además, en materia de seguridad social, piden un esquema de protección integral para trabajadores activos y jubilados.

La manifestación concluyó con saldo blanco. Participaron docentes jubilados y en activo de la región Sureste y Laguna.

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Finalmente, los asistentes agradecieron el respaldo de sus compañeros y reiteraron que la movilización es una forma de resistencia ante la falta de garantías en sus prestaciones. Integrantes de la Coalición subrayaron que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta satisfactoria de las autoridades.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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