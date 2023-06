‘Sabíamos del riesgo del ‘efecto popote’: panistas ante baja votación en Coahuila

La cúpula panista sabía que uno de los posibles efectos de participar en una coalición con el PRI era sufrir el “efecto popote”, es decir, que el tricolor, por ser el partido de origen del candidato a gobernador, “se chupara” el voto de quienes tradicionalmente han votado por el PAN, afirmaron Guillermo Anaya y Gerardo Aguado.

El excandidato a gobernador y el diputado local electo señalaron, en entrevistas por separado, que los datos del domingo son un mal resultado para su partido y por ello la dirigencia albiazul tendrá que definir un plan para “resurgir” en 2024.

Y es que uno de los resultados significativos de la reciente jornada comicial lo constituye el descenso de Acción Nacional a la cuarta posición como fuerza política en Coahuila, tras sumar apenas 84 mil 962 votos (6.86 por ciento) en la elección de diputados, a partir de la cual se calculan las prerrogativas que reciben los partidos.

El retroceso del domingo pasado se suma al sufrido en las elecciones legislativas de 2020, cuando el PAN computó solo 86 mil 612 sufragios y ello implicó que Morena le desplazara al tercer lugar.

En los comicios del domingo pasado, aunque Morena se mantuvo en el segundo puesto, el PT capturó el 8.76 por ciento de la votación en la elección de diputados, con lo que rebasó al PAN por más de 2 puntos porcentuales dicha pista.

La posición obtenida en estas elecciones contrasta con el lugar que el PAN ocupaba hace apenas 6 años, cuando le disputó al PRI la gubernatura y, con más de 386 mil sufragios captados era, de forma indiscutible, la segunda fuerza política en la Entidad.

‘CONOCÍAMOS EL RIESGO’

Guillermo Anaya, excandidato a gobernador por el PAN, atribuyó el descalabro a la falta de recursos para hacer campaña pues, aseguró al no tener candidato propio a la gubernatura, se vieron imposibilitados de recabar apoyos económicos que sí han tenido en el pasado.

“(En) el PAN, normalmente, el 80 por ciento del financiamiento de una campaña lo hace, pues empresarios, gente de la sociedad civil que ayuda a Acción Nacional y sus candidatos. Hoy, al no llevar candidato, pues no pudimos recaudar prácticamente un solo centavo y eso nos redujo a que nuestros comités ciudadanos en las colonias, pues no los pudimos organizar como lo sabemos hacer en nuestras campañas”, aseguró.