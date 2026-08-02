Apuestan por fortalecer el emprendimiento femenino desde Nueva Rosita, Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El fortalecimiento de las redes de colaboración entre mujeres empresarias fue el eje del encuentro regional “Mujeres que impulsan la región. Zona carbonífera Coahuila”, realizado en Nueva Rosita, Coahuila, con la participación de emprendedoras, propietarias de negocios y representantes de diversos sectores productivos. La reunión, convocada por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), tuvo como propósito generar espacios de vinculación, capacitación e intercambio de experiencias que permitan consolidar nuevos proyectos y ampliar las oportunidades de crecimiento para empresas encabezadas por mujeres.

Durante la jornada se promovió el desarrollo de alianzas estratégicas, el fortalecimiento del liderazgo empresarial y la creación de redes de apoyo que faciliten el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio. La organización, con presencia nacional desde hace más de seis décadas, impulsa programas de formación, mentoría y networking para fortalecer la participación de las mujeres en la economía mexicana.

El encuentro cobra relevancia en un momento en que la región carbonífera busca ampliar su actividad económica mediante el impulso al comercio, los servicios y el emprendimiento, sectores que han ganado protagonismo como complemento a las actividades tradicionales de la zona. Especialistas en desarrollo empresarial coinciden en que la creación de redes de colaboración representa una de las herramientas más efectivas para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, al facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de inversión.

Además de fortalecer el liderazgo femenino, este tipo de encuentros favorecen la profesionalización de los negocios, impulsan la innovación y contribuyen a consolidar proyectos empresariales con mayor capacidad para generar empleo y dinamizar la economía regional.

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