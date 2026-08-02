Dan prisión preventiva al ‘R1’, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; permanecerá en El Altiplano

Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el ‘R1’, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Jesús Salvador Vela Salazar, ‘El Chuy’, por su posible participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR). ‘R1’, probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del 2025, durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico; permancerá en el Cefereso número 1 ‘Altiplano’, en el Estado de México, junto a Vela Salazar, a quien se le dictó la misma medida cautelar.

Luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General de la República (FGR) formulara imputación, la autoridad judicial valoró los argumentos y dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Ramón “N” y Jesús “N”, por su posible participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas”, informó la FGR en un comunicado. Los señalados fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien los presentó ante el juzgador para obtener la determinación.

La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

DETENCIÓN DEL ‘R1’ El “R1” y Vela Salazar arribaron la madrugada del domingo al penal del ‘Altiplano’. Los sujetos fueron arrestados durante un operativo coordinado por instituciones federales de seguridad en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco El Alto, Jalisco. De acuerdo a las autoridades en el lugar, hombres armados agredieron a los elementos que participaron en el operativo. Los uniformados aseguraron armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, vehículos y otros indicios.

Los dos hombres pertenecen a “Los Rs”, facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al narcotráfico, extorsiones y tráfico de armas. En el enfrentamiento murió Sergio Antonio Vela Salazar, alias “El Tohui”, identificado, al igual que ‘El Chuy’, como colaborador de confianza de ‘R1’. (Con información de El Universal)