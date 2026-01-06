Arrancan trabajos de pavimentación en la colonia Las Vírgenes de Sabinas

Sabinas
/ 6 enero 2026
    Arrancan trabajos de pavimentación en la colonia Las Vírgenes de Sabinas
    FOTO: CORTESÍA

El alcalde José Feliciano Díaz Iribarren da el banderazo a las obras resaltando que su administración ‘le cumple a los sabinenses’

SABINAS, COAH.- El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, dio el banderazo de inicio de una importante obra de pavimentación en la colonia Las Vírgenes, en la bocacalle entre las calles Virgen de Guadalupe y Virgen de la Merced, correspondiente a la primera de siete bocacalles que serán intervenidas en este sector.

El edil enfatizó que en su administración no se trata solo de anunciar obras, sino de cumplirle a los sabinenses. “Los recursos están siendo cuidadosa y responsablemente administrados para que lleguen a donde realmente se necesitan, beneficiando directamente a las familias de Sabinas. Esta obra es para ustedes, hecha por un alcalde sabinense que ama su municipio”, expresó Díaz Iribarren.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Los trabajos consisten en la fabricación de concreto hidráulico, con un espesor de 15 centímetros, reforzado con malla electrosoldada, garantizando durabilidad, resistencia y seguridad para peatones y automovilistas.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de seguir trabajando con transparencia y responsabilidad, llevando infraestructura de calidad a cada colonia, cumpliendo con hechos y no solo palabras.

Carlos Matamoros

Carlos Matamoros

Egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, un periodista con más de dos décadas de trayectoria en medios escritos de Coahuila y Nuevo León.

Comprometido siempre con la verdad y convencido de que el periodismo no solo informa: compromete y transforma.

“Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas” . Marco Aurelio

