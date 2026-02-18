Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, encabezó en Acuña la Reunión Regional de Salud en la Jurisdicción Sanitaria número 02, donde se presentó el Plan Estratégico 2026 para combatir el dengue, la rickettsia y el sarampión en los municipios de Acuña, Jiménez, Morelos y Zaragoza.

Durante el encuentro se expuso el panorama epidemiológico de 2024 y 2025, así como los resultados de las acciones coordinadas en la región. En el caso del dengue, las autoridades destacaron una reducción del 87 por ciento en la incidencia, al pasar de 5 mil 748 casos y 55 defunciones en 2024, a 721 casos y 7 defunciones en 2025.

Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, subrayó que estos avances fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre el Estado, los municipios y la participación activa de la ciudadanía.

Como parte del plan, se anunció la implementación de brigadas de vacunación sectorizadas, cuyas rutas y agendas se difundirán a través de las redes sociales oficiales de los municipios y de la Secretaría de Salud estatal.

En la reunión participaron Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno; Juan Humberto Cantú García, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02; además de alcaldes y representantes de los municipios involucrados.