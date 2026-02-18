Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 18 febrero 2026
    Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
    La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales. Archivo

La Secretaría de Salud afirmó que los casos de dengue van a la baja

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, encabezó en Acuña la Reunión Regional de Salud en la Jurisdicción Sanitaria número 02, donde se presentó el Plan Estratégico 2026 para combatir el dengue, la rickettsia y el sarampión en los municipios de Acuña, Jiménez, Morelos y Zaragoza.

Durante el encuentro se expuso el panorama epidemiológico de 2024 y 2025, así como los resultados de las acciones coordinadas en la región. En el caso del dengue, las autoridades destacaron una reducción del 87 por ciento en la incidencia, al pasar de 5 mil 748 casos y 55 defunciones en 2024, a 721 casos y 7 defunciones en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas

Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, subrayó que estos avances fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre el Estado, los municipios y la participación activa de la ciudadanía.

Como parte del plan, se anunció la implementación de brigadas de vacunación sectorizadas, cuyas rutas y agendas se difundirán a través de las redes sociales oficiales de los municipios y de la Secretaría de Salud estatal.

En la reunión participaron Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno; Juan Humberto Cantú García, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02; además de alcaldes y representantes de los municipios involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Vacunación

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: Infestada

4T: Infestada
true

Adán Augusto, ¿un paria dentro de Morena?
true

POLITICÓN: Por masacre de Allende, Coahuila mantiene vigente orden de aprehensión contra el Z-40
El Obispo de Saltillo alertó sobre fraudes con inteligencia artificial y llamó a fortalecer la identidad y la espiritualidad ante nuevas tendencias juveniles.

Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
Kike Conejo y el Pollo Algodonero acompañaron a los directivos durante la presentación del juego benéfico.

Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Hyatt Hotels Corporation enfrentará una transición en su liderazgo tras la salida inmediata de Thomas Pritzker de la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva.

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein