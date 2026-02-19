Saltillo buscará gestionar proyectos con la Federación durante visita de Sheinbaum: Alcalde

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Saltillo buscará gestionar proyectos con la Federación durante visita de Sheinbaum: Alcalde
    Javier Díaz buscará platicar de diversos proyectos con la mandataria federal. CORTESÍA

La Presidenta colocará la primera piedra del Hospital Regional del IMSS; el municipio plantea temas de agua e infraestructura para la ciudad.

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Saltillo este sábado, donde colocará la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS, abre la posibilidad de que el municipio gestione proyectos de infraestructura y servicios para la ciudad, adelantó el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que, si se concreta un encuentro, buscará plantear temas relacionados con agua y obra pública, en coordinación previa con el Gobierno del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Alcalde entregan centro comunitario rehabilitado en la colonia Hidalgo

“La presidenta viene el sábado aquí a nuestra ciudad a poner la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades del Seguro Social y donde hay varios temas que, si tenemos la oportunidad, pudiéramos tocar ahí”, dijo.

Agregó que primero revisará los planteamientos con el gobernador para, en su caso, llevarlos a la agenda con la mandataria federal.

“Tocaré el tema con el gobernador y, si existe la oportunidad de poder platicarlo con la presidenta, con mucho gusto lo haremos en temas relacionados a Conagua, por ejemplo, y otros temas de infraestructura con Banobras”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo apuesta a la transición tecnológica de Mipymes con programa 'DiDigitalízate'

Aseguró que la construcción del hospital responde al crecimiento económico y poblacional de la región sureste del estado, donde —dijo— era necesaria una unidad de especialidades.

“Es una obra muy importante para toda la ciudadanía de esta región sureste del estado con una clínica de especialidades que, como capital del estado y por la fortaleza económica de la región, era necesario tener aquí”, señaló.

