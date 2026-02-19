Reporta INEGI alta aceptación del Ejército en Coahuila, tiene confianza del 94%

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día del Ejército Mexicano, Coahuila se consolida como una de las entidades con mayor respaldo ciudadano hacia las fuerzas armadas en el país.

De acuerdo con la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el 94 por ciento de la población en el estado manifestó confiar en el Ejército Mexicano, cifra que supera en 15 puntos porcentuales el promedio nacional, situado en 79 por ciento.

El reporte, analizado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI Laguna), refleja una sólida aceptación de la presencia militar en el territorio estatal y una percepción positiva en materia de seguridad.

A nivel municipal, Piedras Negras encabeza la lista con 97 por ciento de aprobación ciudadana, seguida de Torreón con 93 por ciento y Saltillo con 92 por ciento.

El CCI subrayó que estos resultados evidencian la efectividad de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y las fuerzas armadas, así como la cercanía con la población, factor que ha sido clave para mantener altos niveles de percepción de seguridad en las ciudades evaluadas.

Las cifras posicionan a Coahuila como referente nacional en confianza hacia el Ejército, en un contexto donde la seguridad pública continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.