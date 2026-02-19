Alertan por mensajes fraudulentos sobre supuestas multas de tránsito en Saltillo

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Alertan por mensajes fraudulentos sobre supuestas multas de tránsito en Saltillo
    El objetivo es obtener dinero o datos personales y bancarios. ESPECIAL

Los mensajes invitan a pagar infracciones a través de plataformas falsas

El Gobierno Municipal de Saltillo emitió una alerta a la ciudadanía ante la circulación de mensajes de texto (SMS) fraudulentos que notifican sobre supuestas infracciones de tránsito e invitan a realizar pagos a través de plataformas ajenas a la autoridad local.

De acuerdo con el aviso, estos mensajes provienen de números telefónicos con lada distinta a la de Saltillo (844) e incluyen enlaces externos que simulan ser sitios oficiales. El objetivo es engañar a las personas para obtener depósitos bancarios o acceder a datos personales y financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo apuesta a la transición tecnológica de Mipymes con programa ‘DiDigitalízate’

Ante esta situación, el municipio exhortó a la población a no abrir enlaces incluidos en mensajes sospechosos, evitar compartir información personal, bancaria o de identificación, así como no realizar pagos en sitios no oficiales. También recomendó verificar cualquier notificación únicamente a través de los canales institucionales del Ayuntamiento.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, mediante la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, informó que ya se encuentra monitoreando estos intentos de fraude.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Alcalde entregan centro comunitario rehabilitado en la colonia Hidalgo

Como parte de las acciones preventivas, se puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 871 894 6158 para reportar casos o recibir orientación.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la seguridad digital de la población e invitó a denunciar cualquier mensaje sospechoso ante las autoridades correspondientes, además de mantenerse informados por medio de fuentes oficiales.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

