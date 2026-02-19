Saltillo registra 40% menos incendios en baldíos, pero advierten riesgo por calor y vegetación seca

Aunque en lo que va del año Saltillo registra una disminución cercana al 40 por ciento en incendios en lotes baldíos respecto al mismo periodo del año pasado.

Las condiciones actuales de calor atípico y acumulación de material seco mantienen latente el riesgo de nuevos siniestros, informó el director de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos.

TE PUEDE INTERESAR: Aguas de Saltillo integrará segundo binomio canino para detección de fugas

“Ya tenemos 15 ó 20 días con 7 a 10 incendios en lotes baldíos que han sido atendidos con prontitud”, explicó el funcionario. En total, la corporación contabiliza alrededor de 90 siniestros en este tipo de predios.

Atribuyó el riesgo a la falta de lluvias y a la presencia de vegetación seca. “Hay mucha hierba seca y eso facilita la combustión con una colilla de cigarro o con alguien que va y prende de manera premeditada”, dijo.

Para frenar estos hechos, indicó que se mantiene coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para detectar a personas que provocan incendios en arroyos y baldíos, como ocurrió el año pasado, cuando fueron detenidas más de 20 personas por esta causa.

Martínez Ávalos explicó que, aunque las temperaturas han superado los 30 grados en días recientes —algo atípico para la temporada—, el ingreso de un frente frío este fin de semana podría contribuir a reducir la incidencia de incendios.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC presentará ‘Puro norte’, un recorrido dancístico en el Teatro del IMSS, en Saltillo

“Estamos esperando para el sábado por la tarde y el domingo otro frente frío que pueda dejar una temperatura mínima el domingo de 7 grados en la mañana y el lunes de 5 por la mañana”, comentó.

Añadió que, de manera general, cuando descienden las temperaturas y aumenta la humedad, el número de incendios tiende a disminuir; sin embargo, advirtió que la vigilancia continuará mientras persistan las condiciones de sequedad en la ciudad.