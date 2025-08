Atropella vecina a niña de 2 años frente a su casa en Múzquiz; su estado es delicado

MÚZQUIZ, COAH. – Una visita vecinal terminó en tragedia este domingo 3 de agosto en la colonia Los Fresnos de Melchor Múzquiz, cuando una niña de apenas 2 años fue atropellada frente a su vivienda y resultó con un traumatismo craneoencefálico severo.

De acuerdo con el parte de la unidad 2097 del Mando Coordinado Múzquiz, el accidente ocurrió por la mañana, cuando la menor, identificada como Arlett, se encontraba en brazos de su madre. En un momento de distracción, la niña descendió al suelo y salió corriendo hacia la calle justo cuando una vecina, Aide “N”, se retiraba del domicilio a bordo de un vehículo tipo sedán.

La menor se cruzó de forma repentina frente al automóvil, siendo impactada por la unidad y arrojada al pavimento. El incidente generó una reacción inmediata de los testigos, quienes, al notar que la niña sangraba y no respondía, decidieron trasladarla en un vehículo particular a la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el nosocomio fue recibida de urgencia por el médico de guardia, quien diagnosticó traumatismo craneoencefálico severo. El pronóstico de salud de la menor se mantiene reservado, y permanece bajo estricta vigilancia médica.

Al lugar del incidente acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes entrevistaron a testigos, incluyendo a Gloria Esthela, de 56 años, quien presenció los hechos. El padre de la menor, Rafael, de 32 años, fue notificado de inmediato y acompañó a su hija durante su atención médica.

El caso fue canalizado al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ya trabajan en la integración del expediente, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad penal por parte de la conductora.

El accidente ocurrió en una zona residencial, donde la velocidad de los vehículos suele ser baja. Sin embargo, la súbita acción de la menor hizo imposible evitar el impacto, según los primeros testimonios recabados. Las autoridades recomendaron a la madre presentar la denuncia formal para continuar con el proceso legal.

Hasta el momento, no se ha informado si la conductora fue detenida o presentada ante el Ministerio Público. La investigación continúa abierta y será la Fiscalía quien determine los pasos a seguir con base en los testimonios y peritajes.

(Con información de medios locales)