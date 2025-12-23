Coahuila: tras 12 horas de audiencia, vinculan a proceso a Tania Flores por ejercicio abusivo de funciones

Durante la madrugada de este martes, la exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue vinculada a proceso tras la judicialización de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades presuntamente cometidas durante su gestión en el municipio.

Fue en una maratónica audiencia que se extendió hasta las 4:00 horas de la madrugada que los agentes de la Fiscalía Especializada presentaron ante la juez de control Martha Eugenia Dávila un cúmulo de datos de prueba que señalan que la alcaldesa posiblemente incurrió en el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Esta investigación dio inicio con un informe de la Auditoría Superior del Estado, donde se resalta que la administración de Flores Guerra no cumplió con los requisitos establecidos para realizar al menos un contrato para ejercer el presupuesto en el municipio carbonífero, donde Flores Guerra concluyó como alcaldesa el pasado 2024.

En la indagatoria presentada por los agentes se habla de alrededor de 200 millones de pesos de los que se habrían hecho contrataciones sin cumplir con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.

La llegada de la alcaldesa a la ciudad de Saltillo fue registrada a las 9:30 de la mañana del pasado lunes, cuando concluyó el plazo solicitado por su defensa para prepararse; sin embargo, la audiencia tuvo diversos retrasos, un receso que se prolongó hasta las 16:00 horas luego de que su abogado advirtiera que hubo una serie de datos que el Ministerio Público no le mostró y que tendrían que ser sometidos a revisión.

Así, transcurrieron 12 horas en las que la Fiscalía expuso sus datos de prueba con los que integraron su teoría del caso, mismos que fueron contrapunteados por la defensa de Tania Flores, quien durante el proceso se vio acompañada de su esposo, su madre y su hermano, Antonio Flores.

Al respecto del caso, la exalcaldesa ha mencionado que, al igual que todos los ayuntamientos cuando son observados, para estas irregularidades encontradas se presentó un dictamen de excepción ante la Auditoría, donde se exponían y subsanaban las presuntas irregularidades; sin embargo, este no fue tomado en cuenta.

ALEGA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Además, la exalcaldesa, quien tuvo que ser trasladada para la judicialización del caso ante la posible omisión de un citatorio del mes de julio, ha señalado que el caso se trata de una persecución política.

Ahora, la juez de control emitió en su resolución de este primer proceso de la causa 1119/2025 que existen elementos suficientes para continuar investigando, y otorgó un plazo de dos meses de investigación complementaria para que ambas partes integren sus pruebas.

Al igual que en el primer procedimiento, a la exalcaldesa se le impuso una medida cautelar de presentación periódica para acudir a reportarse ante la autoridad judicial cada dos meses.