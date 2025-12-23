Coahuila: Denuncian ante SEP y FGE certificados de bachillerato sin registro expedidos por SEDU entre 2016 y 2018

Coahuila
/ 23 diciembre 2025
    Coahuila: Denuncian ante SEP y FGE certificados de bachillerato sin registro expedidos por SEDU entre 2016 y 2018
    Al menos existen 20 casos de alumnos que señalan haber recibido un certificado sin validez tras cursar la preparatoria abierta. Foto: Especial
Katya González
por Katya González

COMPARTIR

TEMAS


Educación
A20
Fraudes

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu
SEP

Al menos existen 20 denuncias de alumnos que recibieron documentos que no son válidos tras cursar la prepa abierta

La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, a través de su delegación en Coahuila, ha recibido alrededor de 20 denuncias por certificados de bachillerato sin registro en el sistema estatal, correspondientes a estudios de Preparatoria Abierta, emitidos entre 2016 y 2018.

Dichos casos no provienen de una institución privada sin registro de validez oficial, como se han reportado casos este 2025, sino que fueron expedidos por la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), durante el periodo en el que Manuel Flores Revuelta, actual director general del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CINTTEC), se desempeñó como director estatal de Preparatoria Abierta.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Llaman a evitar fraudes con universidades ‘patito’

Fuentes de la SEP federal señalaron que los casos se detectaron cuando los portadores de los certificados solicitaron su carta de autenticidad, requisito indispensable para continuar estudios de nivel superior. Al revisar los documentos, se identificó que no estaban registrados en el sistema oficial.

$!Los señalamientos datan de la gestión de Manuel Flores Revuelta al frente de la dirección de Prepa Abierta del Estado.
Los señalamientos datan de la gestión de Manuel Flores Revuelta al frente de la dirección de Prepa Abierta del Estado. Foto: Especial

Cartas dirigidas a la delegación federal, en poder de este medio, detallan que los afectados acudieron posteriormente a la SEDU para solicitar una nueva validación, sin obtener una respuesta.

Además, la situación se complica debido a que algunos de los portadores sí cursaron estudios posteriores, incluso licenciaturas, que ahora no pueden ser validadas. Personal consultado explicó que existe el reporte de lotes de certificados extraviados, lo que habría generado la actual situación.

La problemática es porque los alumnos necesitan su carta... hay muchachos que están por terminar su licenciatura y van a perder los años invertidos”, señalaron.

Igualmente, los afectados afirman haber pagado entre 2 mil y 3 mil pesos en dicho periodo por los certificados, directamente en instalaciones oficiales. Incluso, algunos lograron obtener en su momento una carta de autenticidad firmada por Flores Revuelta, pero años después, al solicitar una actualización del documento, el trámite les fue negado.

TE PUEDE INTERESAR: SEP cierra semestre con 62 denuncias contra 11 escuelas ‘patito’ por operar sin validez oficial en Coahuila

Es un delito. Se les dio una carta firmada cuando él (Flores Revuelta) estaba y luego cuando ya no está, ya no les da nada. Ellos saben muy bien cuáles eran los folios y los certificados que entregaron de esta forma” , señalaron las fuentes de la SEP a VANGUARDIA.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de al menos cinco denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable. VANGUARDIA buscó una postura de la Secretaría de Educación de Coahuila, la cual quedó pendiente de establecerse.

Temas


Educación
A20
Fraudes

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu
SEP

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González destacó que durante 2025 se concretaron grndes proyectos de inversión en la capital de Coahuila.

Saltillo capta más de 7 mil millones de pesos en inversiones durante 2025

Durante estos días festivos habrá personal de respaldo para atender eventualidades.

Saltillo: 25 de diciembre y 1 de enero NO habrá recolección de basura
Para 2026 se prevé iniciar la rehabilitación de fachadas en la calle Hidalgo.

Saltillo: Distrito Centro prevé intervenciones en Hidalgo y Ramos Arizpe para 2026
El Congreso del Estado avaló un presupuesto que contempla más de 4 mil 500 mdp para seguridad.

Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026
Instalaciones de AHMSA, símbolo de una crisis industrial que se prolonga desde hace años.

Proceso de quiebra de AHMSA avanza, pero sigue sujeto a resoluciones legales
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
Mundo rehén

Mundo rehén
Se acerca el final

Se acerca el final