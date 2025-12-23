Coahuila: Denuncian ante SEP y FGE certificados de bachillerato sin registro expedidos por SEDU entre 2016 y 2018
Al menos existen 20 denuncias de alumnos que recibieron documentos que no son válidos tras cursar la prepa abierta
La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, a través de su delegación en Coahuila, ha recibido alrededor de 20 denuncias por certificados de bachillerato sin registro en el sistema estatal, correspondientes a estudios de Preparatoria Abierta, emitidos entre 2016 y 2018.
Dichos casos no provienen de una institución privada sin registro de validez oficial, como se han reportado casos este 2025, sino que fueron expedidos por la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), durante el periodo en el que Manuel Flores Revuelta, actual director general del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CINTTEC), se desempeñó como director estatal de Preparatoria Abierta.
Fuentes de la SEP federal señalaron que los casos se detectaron cuando los portadores de los certificados solicitaron su carta de autenticidad, requisito indispensable para continuar estudios de nivel superior. Al revisar los documentos, se identificó que no estaban registrados en el sistema oficial.
Cartas dirigidas a la delegación federal, en poder de este medio, detallan que los afectados acudieron posteriormente a la SEDU para solicitar una nueva validación, sin obtener una respuesta.
Además, la situación se complica debido a que algunos de los portadores sí cursaron estudios posteriores, incluso licenciaturas, que ahora no pueden ser validadas. Personal consultado explicó que existe el reporte de lotes de certificados extraviados, lo que habría generado la actual situación.
“La problemática es porque los alumnos necesitan su carta... hay muchachos que están por terminar su licenciatura y van a perder los años invertidos”, señalaron.
Igualmente, los afectados afirman haber pagado entre 2 mil y 3 mil pesos en dicho periodo por los certificados, directamente en instalaciones oficiales. Incluso, algunos lograron obtener en su momento una carta de autenticidad firmada por Flores Revuelta, pero años después, al solicitar una actualización del documento, el trámite les fue negado.
“Es un delito. Se les dio una carta firmada cuando él (Flores Revuelta) estaba y luego cuando ya no está, ya no les da nada. Ellos saben muy bien cuáles eran los folios y los certificados que entregaron de esta forma” , señalaron las fuentes de la SEP a VANGUARDIA.
Hasta el momento, se tiene conocimiento de al menos cinco denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable. VANGUARDIA buscó una postura de la Secretaría de Educación de Coahuila, la cual quedó pendiente de establecerse.