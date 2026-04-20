Cancela Sabinas construcción de parque lineal; regresa 59 mdp a la Federación

El funcionario de Sabinas explicó que la obra enfrentó condiciones jurídicas que imposibilitaron su ejecución, por lo que el recurso asignado tuvo que ser devuelto.

SABINAS, COAH.- El proyecto de construcción de un parque lineal en Sabinas, que contemplaba una inversión de 59 millones de pesos, fue cancelado de manera definitiva debido a diversos impedimentos legales, confirmó Juan Gerardo Ortiz Carrera, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Uno de los principales obstáculos fue la proximidad del área proyectada con la vía del ferrocarril, lo que representaba un riesgo por el tránsito constante de trenes. A ello se sumó que el terreno contemplado formaba parte de patios traseros de la empresa concesionaria de la vía, situación que bloqueó legalmente el desarrollo del proyecto.

Ortiz Carrera aclaró que la obra no será reubicada dentro del municipio, descartando cualquier posibilidad de retomarla en otro espacio de Sabinas.

“Esa obra ya no se hizo, el recurso se fue”, puntualizó.

Asimismo, señaló que el presupuesto no se perdió, sino que fue reasignado a otro municipio dentro del mismo programa, conforme a los lineamientos establecidos.

El funcionario subrayó que Sabinas no resultó beneficiado en esta etapa, en la que se contemplaron 12 municipios seleccionados a nivel estatal y nacional.

Indicó que la definición de las localidades beneficiadas no dependió directamente de la Sedatu, sino de un proceso coordinado entre instancias estatales y federales.

Con esta determinación, el proyecto queda oficialmente descartado, mientras que los recursos fueron redirigidos a otras ciudades que sí cumplieron con los requisitos técnicos y legales exigidos.