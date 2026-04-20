Impulsará Coahuila extracción de gas natural como motor económico

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 abril 2026
    Impulsará Coahuila extracción de gas natural como motor económico
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la entidad concentra importantes reservas de gas en el país, lo que la coloca en una posición estratégica. ESPECIAL

El proyecto ha sido estudiado durante más de 15 años y actualmente se encuentra con un avance de preparación del 85 por ciento para su posible arranque

El gobierno de Coahuila se declaró listo para impulsar la extracción de gas natural, posicionando esta industria como una alternativa estratégica para la recuperación económica y la generación de una importante derrama financiera.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que el estado posee una ventaja competitiva única en el país. “Las principales reservas de gas en México están aquí en nuestro estado”, aseguró respecto al potencial energético de la zona norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-busca-liderar-soberania-energetica-mediante-la-extraccion-de-gas-natural-MK19648217

Jiménez enfatizó que este proyecto ha sido analizado por expertos durante más de una década. “Aquí se ha venido estudiando este tema desde hace 15 años. Estamos preparados al 85%, pero con eso podemos arrancar perfectamente”, afirmó.

La iniciativa no solo busca la autonomía energética, sino también mitigar crisis industriales locales. “Hemos venido trabajando con el gobierno federal en un proyecto para detonar esta, que es una solución importante a la quiebra de AHMSA”, reveló.

Respecto a las preocupaciones ambientales, el gobernador aclaró que la industria ha evolucionado significativamente. “Ya estábamos listos en 2015, pero el tema se eliminó; hoy la tecnología ya mejoró y hay prácticas más sustentables”, puntualizó.

El mandatario recalcó que el proyecto “Gas Coahuila” es vital para el futuro financiero de la entidad. “Nos va a dar miles de empleos y una gran derrama económica”, concluyó al reiterar que cuentan con soluciones técnicas para el uso de agua tratada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gas Natural
Economía

Localizaciones


Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Todo podría pasar

Todo podría pasar
true

Lo comido y lo demás
La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo como parte de un operativo coordinado por autoridades de seguridad municipales.

Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda

El evento se desarrollará sobre Avenida Universidad, en el tramo que va de Monclova a Venustiano Carranza, en un horario de 09:00 a las 11:00 horas.

Celebrará Comisaría de Seguridad el Día del Niño en la Ruta Recreativa de Saltillo
Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio en la colonia Nuevo Mirasierra tras el reporte de una persona inconsciente en el interior.

Saltillo: se quita la vida hombre dentro de su vivienda en Nuevo Mirasierra

Coahuila cayó en semifinales ante Chihuahua en uno de sus mejores juegos del torneo.

Chihuahua se corona invicto en Saltillo; Coahuila termina cuarto en el Nacional U17
Samson, de 27 años, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de la administración Trump para cultivar los lazos de Washington con la extrema derecha europea.

El joven diplomático que lidera la guerra cultural de Trump contra Europa
Miembros de la administración Trump han estado emulando a Tucídides, parafraseando los aforismos del historiador griego sobre las despiadadas realidades del poder en un mundo de naciones egoístas.

El gobierno de Trump está malinterpretando la historia, en opinión de Stewart Patrick