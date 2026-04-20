Impulsará Coahuila extracción de gas natural como motor económico

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que el estado posee una ventaja competitiva única en el país. “Las principales reservas de gas en México están aquí en nuestro estado”, aseguró respecto al potencial energético de la zona norte.

El gobierno de Coahuila se declaró listo para impulsar la extracción de gas natural, posicionando esta industria como una alternativa estratégica para la recuperación económica y la generación de una importante derrama financiera.

Jiménez enfatizó que este proyecto ha sido analizado por expertos durante más de una década. “Aquí se ha venido estudiando este tema desde hace 15 años. Estamos preparados al 85%, pero con eso podemos arrancar perfectamente”, afirmó.

La iniciativa no solo busca la autonomía energética, sino también mitigar crisis industriales locales. “Hemos venido trabajando con el gobierno federal en un proyecto para detonar esta, que es una solución importante a la quiebra de AHMSA”, reveló.

Respecto a las preocupaciones ambientales, el gobernador aclaró que la industria ha evolucionado significativamente. “Ya estábamos listos en 2015, pero el tema se eliminó; hoy la tecnología ya mejoró y hay prácticas más sustentables”, puntualizó.

El mandatario recalcó que el proyecto “Gas Coahuila” es vital para el futuro financiero de la entidad. “Nos va a dar miles de empleos y una gran derrama económica”, concluyó al reiterar que cuentan con soluciones técnicas para el uso de agua tratada.