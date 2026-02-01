Cateo en colonia Retama de Sabinas deja droga asegurada y un detenido

SABINAS, COAH.- La ejecución de un cateo en la colonia Retama, en el municipio de Sabinas, derivó en el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas y la detención de una persona, como resultado de un operativo coordinado entre corporaciones estatales y municipales.

De acuerdo con la información disponible, el operativo fue realizado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en conjunto con la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras obtener una orden de cateo concedida por un juez de control. La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en dicho sector habitacional, donde se localizaron estupefacientes y otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

El cateo tuvo origen en una denuncia ciudadana presentada durante reuniones sostenidas con integrantes de la sociedad civil. A partir de esta información, las autoridades realizaron labores de investigación que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar la autorización judicial correspondiente, trámite que fue completado en un periodo menor a 48 horas.

La diligencia fue cumplimentada el viernes 30 del mes en curso y estuvo supervisada por el delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño. Durante la revisión del inmueble, los agentes aseguraron aproximadamente un kilogramo de mariguana, así como diversas cantidades de metanfetamina, cuyo peso exacto quedó pendiente de ser determinado por los peritos correspondientes.

Además de las sustancias ilícitas, en el lugar fueron localizadas y aseguradas tres cámaras de videograbación, las cuales podrían contener material de interés para las investigaciones que se desarrollan en torno al caso.

Como resultado del operativo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención de un hombre de 29 años de edad, quien se encontraba en el inmueble al momento del cateo. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

Tras el aseguramiento de la droga y la detención del individuo, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias ministeriales correspondientes.

