Jericó Abramo: ‘Tengo 28 años preparándome y estoy listo para lo que venga’

El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, reconoció que su trayectoria y su vocación de servicio lo han llevado a tener grandes aspiraciones políticas para su futuro en Coahuila, aunque aclaró que actualmente su principal responsabilidad es cumplir con el encargo que le otorgaron los ciudadanos. En entrevista exclusiva con VANGUARDIA, el legislador declaró que no descarta participar en futuros procesos electorales, tanto en los comicios intermedios como en la elección de 2027, donde se renovarán los ayuntamientos en Coahuila y diputaciones federales. TE PUEDE INTERESAR: Ante alzas de hasta 90%, van por reforma para regular aseguradoras en México A más largo plazo, reconoció abiertamente y ‘sin pelos en la lengua’ su aspiración de contender por la gubernatura en 2029, aunque subrayó que ese momento aún no ha llegado y que antes debe consolidarse el trabajo del actual gobierno estatal. “Amigas y amigos, Jericó Abramo aspira a la gubernatura en 2029. Voy a buscar competir, creo que tengo las credenciales para hacerlo, tengo la experiencia, conozco los 38 municipios y sé cuál es el reto que tiene Coahuila. Manolo Jiménez está poniendo la vara alta. Está haciendo bien su trabajo. Hay que apoyarlo para que lo siga siendo bien, para que pueda entregar buenas cuentas, para que el partido esté listo para competir, porque la competencia del 29 no será fácil”, señaló. El legislador señaló que la naturaleza del político es pensar en el “qué sigue”, sin embargo, aseguró que su prioridad es cumplir a cabalidad con sus compromisos legislativos, parlamentarios y ciudadanos.

Como una de sus principales credenciales, el diputado destacó su labor legislativa. En lo que va de la Legislatura, ha presentado alrededor de 60 iniciativas de ley presentadas, nacidas a partir de las necesidades de los saltillenses y coahuilenses, encaminadas a varios rubros. Estas propuestas abarcan temas como mejora regulatoria, derechos humanos, fortalecimiento de la recaudación fiscal para estados y municipios, así como iniciativas en materia de salud, entre ellas la creación de una cartilla médica universal que permita el acceso a información clínica en todo el país. “Me da mucho gusto que la semana pasada, la presidenta de la República anunció la creación de la tarjeta única universal. Pues ahí está la iniciativa de ley, nada más había que aprobar y me da mucho gusto que lo hagan y que tomen las referencias de los estudios que estamos haciendo”, señaló. TE PUEDE INTERESAR: ¿Te animas? Jericó Abramo Masso premia la solidaridad en Coahuila con sorteo de celular de alta gama Además, dentro de su agenda legislativa, Jericó Abramo impulsó una iniciativa enfocada en regular los excesos detectados en el sistema de seguros de gastos médicos mayores y en la prestación de servicios por parte de hospitales privados que partió del diagnóstico de prácticas que, durante los últimos 15 años, encarecieron de manera sostenida los costos de atención médica y redujeron los derechos de los usuarios. El legislador explicó que la iniciativa busca frenar incrementos desproporcionados en primas y tarifas hospitalarias, así como establecer reglas más claras en la relación entre aseguradoras, hospitales y usuarios. Si bien el libre mercado debe mantenerse, mencionó que es necesario garantizar que la actividad económica se realice bajo criterios éticos, sin cobros inflados ni prácticas que perjudiquen a los pacientes.

Uno de los puntos centrales de la propuesta fue atender el impacto que estos incrementos han tenido en personas mayores, quienes enfrentan aumentos constantes en el costo de sus pólizas, lo que dificulta su permanencia en el sistema privado y termina por trasladar la carga al sector público de salud. Ante ello, la iniciativa plantea la necesidad de otorgar mayor protección jurídica a los usuarios de seguros de gastos médicos mayores, particularmente a quienes han pagado pólizas durante décadas sin recibir beneficios proporcionales ni garantías claras. En México, este mercado concentra alrededor de 14.5 millones de pólizas que amparan a cerca de 30 millones de personas, por lo que, sostuvo, resulta indispensable revisar el marco legal para equilibrar la relación entre empresas y usuarios. TE PUEDE INTERESAR: En Saltillo, Jericó Abramo rinde su primer informe legislativo; destaca productividad y agenda social Además, en tribuna, ha participado de manera constante en discusiones legislativas, incluyendo debates sobre la reforma judicial y la Ley de Aguas, donde ha cuestionado lo que considera una sobrerrepresentación legislativa que ha facilitado la aprobación de reformas. “Ahí me di cuenta de la aplanadora que Morena creó artificialmente con esta modificación el artículo 54, con un este mal entendimiento de la ley electoral por parte de los de los organismos electorales, de la sobrerrepresentación por una falla jurídica que nadie y hay que decirlo como es, que ni el PRI se corrigió en su tiempo porque le convenía, ni el PAN se corrigió en su tiempo porque le convenía y hoy Morena que haciendo una alianza más estratégica para ellos con el Verde y el PT. Esta es la sobrerrepresentación de la sobrerrepresentación y hoy de cada 100 diputados, ellos tienen 72”, dijo. En el ámbito partidista, Abramo Masso sostuvo que la competencia política debe darse con reglas claras y respeto a los procesos internos. Considera que el PRI tiene la posibilidad de reconstruirse a partir de cuadros con experiencia y capacidad, y señaló que muchos de los perfiles que hoy militan en Morena provienen del priismo de décadas pasadas.