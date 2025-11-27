Celebra Sabinas con orgullo el Desfile de la Revolución Mexicana encabezado por el Alcalde

Sabinas
/ 27 noviembre 2025
    Celebra Sabinas con orgullo el Desfile de la Revolución Mexicana encabezado por el Alcalde
    FOTO: CORTESÍA

Los sabinenses se dieron cita para presenciar este evento que fortalece la identidad y el sentido cívico de la comunidad

SABINAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Sabinas conmemoró este 20 de noviembre el aniversario de la Revolución Mexicana con un magno desfile cívico y cultural sobre la Avenida Madero, encabezado por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, quien estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Sabinas, Alma Iribarren Madrigal, y por la directora del DIF Municipal, Aída Araceli Iribarren Madrigal. También participaron directores de área, coordinadores y regidores del Ayuntamiento, refrendando el compromiso institucional con la preservación de nuestras tradiciones y valores patrios.

La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910, a partir del levantamiento convocado por Francisco I. Madero en contra del régimen de Porfirio Díaz. Este movimiento, que comenzó como una lucha contra el orden establecido, evolucionó con el tiempo en una compleja guerra civil marcada por la participación de corrientes socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarias. Su impacto transformó profundamente la vida política y social del país, siendo considerado el acontecimiento más trascendente del siglo 20 en México, al sentar las bases del México moderno.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Autoridades de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos acompañaron el recorrido, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad para participantes y familias asistentes. Los contingentes de los distintos planteles educativos de nivel preescolar, primaria, secundaria y profesional desfilaron con entusiasmo, presentando estampas alusivas a la gesta revolucionaria y mostrando disciplina, creatividad y orgullo por la historia nacional.

A lo largo de la Avenida Madero, la ciudadanía se dio cita para presenciar este evento que fortalece la identidad y el sentido cívico de la comunidad. El desfile concluyó de manera solemne y ordenada en la Plaza Principal Benito Juárez de Sabinas, Coahuila, donde las familias se reunieron para cerrar la jornada con un ambiente lleno de tradición y orgullo patrio.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

En su mensaje, el alcalde “Chano Díaz” destacó la importancia de recordar y honrar este episodio histórico que cambió el rumbo del país. “La Revolución Mexicana es un movimiento que transformó México, y en Sabinas mantenemos vivo su legado al promover el civismo, la participación ciudadana y la unión de nuestras familias”, expresó.

El Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso con la organización de actividades cívicas que preservan la memoria histórica y fortalecen el tejido social, impulsando la formación de nuevas generaciones orgullosas de su pasado y comprometidas con el futuro de Sabinas.

Carlos Matamoros

Egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, un periodista con más de dos décadas de trayectoria en medios escritos de Coahuila y Nuevo León.

Comprometido siempre con la verdad y convencido de que el periodismo no solo informa: compromete y transforma.

“Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas” . Marco Aurelio

