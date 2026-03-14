Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
    Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad. Archivo

La vialidad rodeará Saltillo, conectará desde la autopista de Monterrey para bordear hasta la zona sur pasando por Lomas de Lourdes y Teresitas hacia la salida a Zacatecas

El gobierno de Coahuila lanzó una licitación para concesionar la construcción, operación y explotación de un nuevo anillo Periférico en Saltillo.

Documentos públicos de la Secretaría de Finanzas expusieron que el proyecto contempla una primera etapa de 20 kilómetros en el entronque del bulevar Óscar Flores Tapia en su cruce con la autopista Saltillo-Monterrey.

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El proyecto consiste “en otorgar una concesión para el diseño, construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación del Libramiento Saltillo-Entronque Autopista Saltillo-Monterrey” por 30 años.

De acuerdo con el documento oficial, la vía tendrá una longitud inicial aproximada de 20 kilómetros y será de tipo A4, es decir que pasará a ser de cuatro carriles en el tramo de Flores Tapia.

La obra además contempla tramos operativos adicionales que son 13.4 kilómetros de Flores Tapia hasta Fundadores, 7.4 kilómetros de Fundadores al Bulevar Mirasierra, otros 8.6 del bulevar Mirasierra a Lomas de Lourdes y 5.8 kilómetros de Lomas de Lourdes a la carretera a Zacatecas.

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La obra toma como antecedente el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, que en su eje de infraestructura sostenible busca potenciar la competitividad y el desarrollo integral de todas las regiones de la entidad.

En enero de este año, VANGUARDIA publicó que el arco vial es uno de los proyectos que están planificados desde administraciones municipales y estatales anteriores a las actuales.

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CALENDARIO PARA EL PROYECTO

Los interesados en participar deberán otorgar una garantía de seriedad por un monto de 16 millones de pesos, la cual debe estar vigente hasta 60 días posteriores al fallo de la licitación.

La SIDUM programó una visita al sitio de los trabajos para el próximo 17 de marzo, mientras que la junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 23 del mismo mes en sus oficinas de Saltillo.

El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se realizará el 22 de abril a las 13:00 horas, según los plazos establecidos por la autoridad estatal.

$!Este proyecto forma parte del paquete de obras viales que se contemplan para este año.
Este proyecto forma parte del paquete de obras viales que se contemplan para este año. Archivo

La emisión del fallo de la licitación está programada para el 11 de mayo, para proceder a la firma del título de concesión el día 25 de mayo de 2026.

PROYECTAN FINANCIARSE CON FIDEICOMISO

El concesionario ganador deberá constituir un fideicomiso de administración en una institución mexicana para gestionar la totalidad de los recursos destinados al proyecto.

“El Fideicomiso de Administración tendrá como fin principal el de administrar la totalidad de los recursos aportados por el concesionario para el diseño, construcción y operación”, destacó el borrador del contrato.

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Dentro de las obligaciones técnicas, se establece que la construcción debe concluirse antes del 15 de noviembre de 2029, utilizando materiales nuevos y de primera calidad.

Asimismo, se prohíbe la participación de personas en las que intervengan servidores públicos del Gobierno de Coahuila o que tengan concesiones revocadas previamente.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

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