¡Infierno en Múzquiz! Fuego devora unidad de rescate y arrasa con 185 hectáreas

MÚZQUIZ, COAH.- Una jornada crítica de incendios forestales en este municipio alcanzó un punto de máxima tensión ayer viernes, dejando como saldo la pérdida total de un vehículo de emergencia, cerca de 200 hectáreas calcinadas y dos personas bajo investigación judicial en Múzquiz. El avance del fuego, alimentado por rachas de viento seco y altas temperaturas, ha puesto en jaque a las corporaciones de auxilio que combaten las llamas en diversos frentes de la zona rural y urbana.

El siniestro más agresivo se registró en el trayecto de la carretera estatal número 20 hacia el ejido El Nacimiento, afectando los predios conocidos como San Francisco y La Fortuna. En este punto, una camioneta Dodge Ram perteneciente al cuerpo de auxilio no oficial “Rescate Múzquiz”, bajo el mando de Armando López Guerrero, fue alcanzada por las llamas.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan mural en memoria de Chris Hernán en colonia Eduardo Guerra en Torreón

La unidad, que estaba equipada con un tanque de agua para el combate rápido, quedó atrapada cuando un cambio repentino en la dirección del viento encerró a los brigadistas en medio del incendio. Aunque el personal logró ponerse a salvo sin reportar lesiones, el vehículo fue consumido en su totalidad, siendo declarado pérdida total.

De acuerdo con informes de Protección Civil y Bomberos, coordinados por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, el fuego ha devastado al menos 185 hectáreas de pastizales y matorrales. El daño a la infraestructura también alcanzó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con reporte de dos postes derribados por el calor extremo.

Paralelamente, la Brigada de Emergencia OMEGA y bomberos municipales intervinieron en la colonia Infonavit-Oasis, donde un incendio presuntamente provocado amenazó con extenderse a zonas habitadas. La intervención de oficiales como Manuel Garza y Javier Rincón fue determinante para frenar el avance hacia las viviendas.

CAEN SOSPECHOSOS

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación contra Carlos “N” y Edgar Hugo “N”, de 40 y 44 años, detenidos en el área rural. Según el delegado regional, Diego Garduño, los sujetos realizaban “quemas controladas” por orden de sus patrones en ranchos locales para evitar incendios accidentales.

Sin embargo, las autoridades subrayaron que dichas maniobras se realizaron sin los permisos correspondientes ni la supervisión de Protección Civil, lo que derivó en su detención. La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez enfatizó que el descuido humano sigue siendo la principal hipótesis detrás de estos desastres ambientales que mantienen a la región en estado de alerta máxima.

(Con información de medios locales)