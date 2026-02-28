Realizan mural en memoria de Chris Hernán en colonia Eduardo Guerra en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 28 febrero 2026
    Realizan mural en memoria de Chris Hernán en colonia Eduardo Guerra en Torreón
    El espacio dedicado a Chris en su barrio natal se ha convertido en un altar donde la comunidad coloca veladoras y flores. SANDRA GÓMEZ

El mural está acompañado de mensajes emotivos y frases que resaltan la personalidad cálida de Chris, invitando a quienes lo conocieron a dejar recuerdos y tributos en el lugar

TORREÓN, COAH.- Amigos de Chris Hernán, joven que falleció a causa de una caída en los Tribunales de Justicia Municipal de Torreón, realizaron un mural con su retrato para rendirle homenaje en la colonia Eduardo Guerra, barrio que lo vio crecer.

La iniciativa surgió como una manera de mantener viva la memoria de Chris y generar conciencia sobre la importancia de la solidaridad comunitaria ante situaciones trágicas. Carlos González, amigo de Chris Hernán, comentó que era un joven alegre y solidario, por lo que decidieron honrar su memoria con esta obra.

TE PUEDE INTERESAR: Brindarán Torreón por el Maratón Lala: desplegaran 320 agentes viales

El mural, ubicado en la avenida Octava y calle Q, lo muestra sosteniendo una guitarra, instrumento que refleja su pasión por la música. Más allá de una pintura, el lugar tiene como objetivo ser un punto de reunión para familiares y amigos de Chris Hernán, en el que se podrán dejar veladoras y arreglos florales. Se espera que el mural se convierta en un espacio de reflexión y apoyo, donde la comunidad pueda reunirse para compartir historias y mantener viva su memoria.

CRONOLOGÍA SOBRE LA MUERTE

La muerte de Chris Hernán, de 24 años, generó conmoción en Torreón luego de que falleció el 20 de enero de 2026 en el Hospital General, días después de haber sido detenido tras acudir a un bar de la ciudad donde celebraba su cumpleaños. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la causa del deceso.

Este caso fue ampliamente comentado en redes sociales, donde amigos y familiares exigieron transparencia y justicia. Videos grabados por sus amigos lograron captar el momento en que Chris sale del establecimiento acompañado de varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Dichas grabaciones fueron pieza clave para las investigaciones, pues permitieron reconstruir los últimos momentos de Chris antes de su ingreso a los tribunales.

Tras lo ocurrido, el pasado 22 de enero, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal colocó sellos de clausura en el establecimiento ubicado sobre la avenida Morelos, al señalar presuntas violaciones al reglamento estatal relacionado con la venta y consumo de alcohol. La medida se aplicó mientras avanzaban las indagatorias sobre lo sucedido. Este cierre fue recibido con opiniones divididas entre los habitantes, quienes manifestaron tanto apoyo como preocupación por las implicaciones del caso.

El 23 de enero de 2026, en rueda de prensa, autoridades estatales dieron a conocer que, tras revisar grabaciones de videovigilancia del Centro de Justicia Municipal, se determinó que el joven sufrió una caída accidental que le provocó las lesiones que derivaron en su muerte. Aunque se descartó el delito de homicidio, la investigación permaneció abierta para integrar todos los elementos al expediente.

La familia de Chris expresó su deseo de que se esclarezca completamente el caso y que se brinde mayor seguridad en los procesos de detención.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Murales

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?