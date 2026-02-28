Realizan mural en memoria de Chris Hernán en colonia Eduardo Guerra en Torreón

TORREÓN, COAH.- Amigos de Chris Hernán, joven que falleció a causa de una caída en los Tribunales de Justicia Municipal de Torreón, realizaron un mural con su retrato para rendirle homenaje en la colonia Eduardo Guerra, barrio que lo vio crecer.

La iniciativa surgió como una manera de mantener viva la memoria de Chris y generar conciencia sobre la importancia de la solidaridad comunitaria ante situaciones trágicas. Carlos González, amigo de Chris Hernán, comentó que era un joven alegre y solidario, por lo que decidieron honrar su memoria con esta obra.

TE PUEDE INTERESAR: Brindarán Torreón por el Maratón Lala: desplegaran 320 agentes viales

El mural, ubicado en la avenida Octava y calle Q, lo muestra sosteniendo una guitarra, instrumento que refleja su pasión por la música. Más allá de una pintura, el lugar tiene como objetivo ser un punto de reunión para familiares y amigos de Chris Hernán, en el que se podrán dejar veladoras y arreglos florales. Se espera que el mural se convierta en un espacio de reflexión y apoyo, donde la comunidad pueda reunirse para compartir historias y mantener viva su memoria.

CRONOLOGÍA SOBRE LA MUERTE

La muerte de Chris Hernán, de 24 años, generó conmoción en Torreón luego de que falleció el 20 de enero de 2026 en el Hospital General, días después de haber sido detenido tras acudir a un bar de la ciudad donde celebraba su cumpleaños. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la causa del deceso.

Este caso fue ampliamente comentado en redes sociales, donde amigos y familiares exigieron transparencia y justicia. Videos grabados por sus amigos lograron captar el momento en que Chris sale del establecimiento acompañado de varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Dichas grabaciones fueron pieza clave para las investigaciones, pues permitieron reconstruir los últimos momentos de Chris antes de su ingreso a los tribunales.

Tras lo ocurrido, el pasado 22 de enero, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal colocó sellos de clausura en el establecimiento ubicado sobre la avenida Morelos, al señalar presuntas violaciones al reglamento estatal relacionado con la venta y consumo de alcohol. La medida se aplicó mientras avanzaban las indagatorias sobre lo sucedido. Este cierre fue recibido con opiniones divididas entre los habitantes, quienes manifestaron tanto apoyo como preocupación por las implicaciones del caso.

El 23 de enero de 2026, en rueda de prensa, autoridades estatales dieron a conocer que, tras revisar grabaciones de videovigilancia del Centro de Justicia Municipal, se determinó que el joven sufrió una caída accidental que le provocó las lesiones que derivaron en su muerte. Aunque se descartó el delito de homicidio, la investigación permaneció abierta para integrar todos los elementos al expediente.

La familia de Chris expresó su deseo de que se esclarezca completamente el caso y que se brinde mayor seguridad en los procesos de detención.