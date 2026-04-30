Investigan ataque a balazos en Múzquiz; hombre resulta herido

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Sabinas
/ 30 abril 2026
    Investigan ataque a balazos en Múzquiz; hombre resulta herido
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar de los hechos para iniciar las indagatorias tras el reporte de una persona lesionada. ARCHIVO

El lesionado recibió atención médica por una herida en el brazo, mientras autoridades continúan recabando información para esclarecer el ataque

MÚZQUIZ, COAH.- Un hecho violento movilizó a corporaciones de seguridad en el municipio de Múzquiz, luego de que un hombre resultara herido por disparo de arma de fuego en un ejido de la región. El caso ya es indagado por autoridades estatales, mientras que el lesionado permanece bajo atención médica y fuera de riesgo.

De acuerdo con información oficial, el incidente se registró durante la tarde del miércoles, cuando se reportó a una persona con una herida provocada por proyectil de arma de fuego. El afectado fue identificado como César “N”, con domicilio en la comunidad de El Nacimiento de los Negros Mascogos.

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Tras el reporte, el hombre fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica de emergencia. Los primeros diagnósticos indicaron que presentaba una lesión superficial en el brazo izquierdo, por lo que su estado de salud fue catalogado como estable.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y comenzar con las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron la integración de la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se registró la agresión.

El delegado regional de la FGE confirmó la existencia del reporte de una persona lesionada por arma de fuego, señalando que el afectado continúa bajo observación médica. Sin embargo, evitó proporcionar mayores detalles sobre el caso, con el objetivo de no interferir en el desarrollo de las investigaciones.

De manera preliminar, trascendió que el presunto agresor podría ser un integrante de la tribu Kickapoo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. También se señaló que los hechos habrían ocurrido en una zona cercana a la reserva de dicha comunidad.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con el responsable.

El caso continúa bajo análisis, mientras se recaban testimonios y evidencias que permitan esclarecer la agresión registrada en este municipio de la región Carbonífera.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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