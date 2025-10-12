Investigan presunto abuso sexual de niña de 6 años en Múzquiz

Sabinas
/ 12 octubre 2025
    Investigan presunto abuso sexual de niña de 6 años en Múzquiz
    Personal médico del IMSS brindó atención inmediata a la menor de seis años tras la denuncia. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La menor fue atendida en el IMSS y se aplican protocolos de protección para su seguridad y bienestar

MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una investigación tras recibir la denuncia por un presunto caso de abuso sexual en agravio de una menor de seis años en el municipio de Múzquiz. La víctima fue atendida la noche del jueves en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Unidad de Medicina Familiar número 25, acompañada por su madre, quien presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

De acuerdo con el delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño, desde la presentación de la denuncia se han realizado las diligencias iniciales para esclarecer los hechos. Entre las primeras acciones se incluyen entrevistas a familiares y personal médico, así como la obtención de dictámenes periciales y psicológicos que permitan determinar las circunstancias del caso.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a padrastro acusado de abuso sexual contra menor en Barroterán

Fuentes extraoficiales señalan que el presunto incidente podría haber ocurrido en una institución educativa ubicada en la calle Patricio H. Ruiz, en la zona centro de Múzquiz. La madre de la menor habría notado un comportamiento inusual y retraído en su hija al regresar de clases, lo que la llevó a buscar atención médica inmediata.

La Fiscalía aseguró que todas las actuaciones se realizan bajo los protocolos establecidos para la protección de menores, garantizando el acompañamiento psicológico y médico tanto de la niña como de su familia durante el desarrollo de la investigación.

Este caso se suma a otros recientes en la región, como el registrado en Minas de Barroterán, donde la Fiscalía detuvo a un presunto responsable de violación a una menor de 10 años, hecho que también se encuentra bajo investigación.

Las autoridades de Coahuila reiteraron su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los menores, asegurando que se agotarán todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el cierre de este reporte, no se han dado a conocer los nombres de los posibles responsables ni mayores detalles sobre la evolución de las investigaciones.

(Con información de NRT)

Temas


Delitos Sexuales
Denuncias
Menores De Edad

Localizaciones


Múzquiz

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

