Ayuntamiento de Saltillo arranca la construcción de paradero junto al Conalep I

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el arranque oficial a la construcción del paradero de autobuses que se ubicará junto al Conalep Saltillo I, sobre la Calzada Madero. FOTO: CORTESÍA

El nuevo parabús, ubicado sobre la Calzada Madero, busca mejorar la seguridad y movilidad de estudiantes y habitantes del sector

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo de arranque a la construcción del paradero de autobuses que se ubicará a un costado del Conalep Saltillo I, sobre la Calzada Madero, una obra que beneficiará de manera directa a cientos de estudiantes de este plantel educativo.

El alcalde Javier Díaz señaló que este proyecto responde a una solicitud directa de la comunidad estudiantil. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, el edil destacó que el nuevo parabús no solo atenderá a la comunidad estudiantil del Conalep, sino también a alumnos de planteles aledaños y a vecinas y vecinos de la zona, quienes contarán con un espacio más seguro y digno para el ascenso y descenso del transporte público.

Autoridades municipales destacaron que el nuevo parabús brindará mayor seguridad y condiciones dignas para el ascenso y descenso del transporte público. FOTO: CORTESÍA

“Ustedes nos solicitaron esta obra; a través de este parabús van a tener una movilidad más segura y así vamos a seguir llevando obras a todos los sectores de la ciudad con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas”, expresó Díaz González.

El alcalde subrayó que se trata de una obra de alto impacto social y señaló que el objetivo es que los trabajos concluyan antes del arranque del próximo ciclo escolar, a fin de que los estudiantes puedan hacer uso del paradero en el menor tiempo posible.

Por su parte, el director general del Conalep Coahuila, Alfio Vega de la Peña, agradeció al Ayuntamiento de Saltillo por atender una necesidad prioritaria para este plantel, que cuenta con 45 años de trayectoria en la formación de jóvenes.

“No es obra de la casualidad que el alcalde Javier Díaz, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, dé respuesta a las necesidades de la gente, y este proyecto es un ejemplo de ello”, señaló el funcionario estatal.

En tanto, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que la obra contempla trabajos de trazo y nivelación del área, cimentación, construcción de muros, así como la edificación de rampa, escaleras y banqueta, con el fin de garantizar accesibilidad y seguridad para los usuarios.

La obra beneficiará de manera directa a cientos de estudiantes del Conalep Saltillo I, así como a alumnos de planteles educativos cercanos y habitantes de la zona. FOTO: CORTESÍA

En representación del alumnado del Conalep Saltillo I, Fernanda Valdés González reconoció la importancia de este proyecto para quienes estudian y trabajan en la institución. “A nombre de todos nosotros queremos expresar nuestro agradecimiento por tomarnos en cuenta para solucionar esta necesidad que tenemos para el acceso al transporte público”, manifestó.

Al arranque de la obra asistieron también el regidor Eduardo Morelos Jiménez; la regidora Amal Esper Serur; el director del Instituto Municipal de la Juventud, Iván Terashima Zamora; el director de Movilidad, Víctor de la Rosa Molina; y el director del Conalep Saltillo I, José Francisco Barajas Ramírez.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

