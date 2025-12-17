‘La CTM ya no está ligada al PRI’, afirma el líder sindical coahuilense, Tereso Medina

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) es una organización sin partido, aclaró su secretario general adjunto, Tereso Medina Ramírez, durante una entrevista con el periodista Carlos Marín Martínez, cofundador de Proceso y Milenio.

A pregunta expresa del conductor del programa “Asalto a la razón”, de si la central obrera se encuentra “desligada o aferrada, a estas alturas, al PRI”, el también secretario general cetemista en Coahuila respondió que eso quedó en el pasado.

“No, mire, ese tiempo ya pasó, don Carlos, incluso lo que la CTM necesita, y lo estamos haciendo, es lograr, amalgamar los intereses nacionales, como siempre lo ha hecho, como el empleo, la salud y la educación...”, puntualizó.

Dijo que la CTM, más que con un partido político, siempre ha estado comprometida con las causas nacionales, con México, por los intereses de México.

Subrayó que, ahora sin partido, la central sindical más representativa de la clase obrera del País está ocupada en “hacer una alianza de colaboración con los gobiernos democráticamente electos de la sociedad”.

En definitiva, la Confederación actúa actualmente de manera consecuente con el México contemporáneo, dijo, al pronunciarse por una libertad político partidista para los trabajadores afiliados, no como en el pasado, en que se les obligada a votar por uno u otro partido.

Recalcó: “Hoy, el sindicalismo está viviendo nuevas etapas, nuevas circunstancias y también nuevos retos y desafíos”, a los que se requiere dar una buena respuesta por parte de un movimiento que tiene ya más de 2 millones y medio de trabajadores registrados, más otros 2 millones adscritos a sindicatos gremiales.

A raíz del interés expresado por el comunicador de que el entrevistado detallara su preparación académica y trayectoria política, Medina Ramírez resaltó la labor de quienes fundaron y dirigieron posteriormente a la CTM en el País, hasta hoy día, con Carlos Aceves del Olmo a la cabeza de la organización.

Sin negar su aspiración de alcanzar la dirigencia nacional de la agrupación, Tereso Medina expuso que, “más que pensar en una sustitución a la ligera, tenemos que pensar primero en qué necesita hoy la CTM para relanzarla”.

“Nadie puede pensar en suspender la historia de continuidad para poder pensar en una nueva agenda laboral de la CTM. Entonces, don Carlos está bien, está fuerte, y tenemos don Carlos Aceves para rato”, enfatizó.

Exhortó al cetemismo a trabajar “en equipo, todos en unidad, todos con una sola ruta, una sola dirección, desligados totalmente de partidos políticos, pero conservando nuestro legado”.

Agregó que hoy por hoy existe la libertad de militancia política y, en ese sentido, no podemos, aunque queramos, obligar como en el pasado, a los trabajadores a votar por uno u otro partido, aseveró el senador.

“Lo que sí debemos como mexicanos y como central obrera, es elevar la alianza de colaboración con los gobiernos de la república o los gobiernos de México, democráticamente electos por la sociedad”, prosiguió.

Al referirse al riesgo que representa la CATEM, encabezada por Pedro Haces, para la membresía de la CTM, Medina Ramírez recordó la detención, en la Comarca Lagunera, de dos capos de la droga vinculados a dicha agrupación.

“Ese es un debate que el líder nacional de CATEM tendrá que sostener frente a la sociedad y los juzgados”, indicó.

“Lo que sí es muy importante es que no podemos ligar la institución, que es el sindicato, una federación o una confederación, utilizándola para el chantaje y la extorsión, porque para eso no nacieron los sindicatos”, apuntó.