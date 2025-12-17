Saltillo: IMMUS evalúa uso de la app de Aquí Vamos y replantea paradas del transporte

La aplicación del sistema Aquí Vamos está prácticamente lista en términos técnicos, pero su lanzamiento aún se evalúa desde el punto de vista de utilidad real para los usuarios. Así lo informó Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), ante la falta de datos suficientes que permitan reflejar con precisión el comportamiento del sistema de transporte.

En ese sentido, comentó: “No me queda claro por qué debemos pagar tantos millones de pesos por una aplicación”, cuando todavía no se genera una base de datos que permita sacarle mayor utilidad. Agregó que especialistas en transporte han advertido que, sin una red sólida de recolección de datos y con los costos actuales de operación bancaria, el uso de aplicaciones puede resultar limitado o incluso poco eficiente. Por ello, dijo, se busca que la herramienta tenga un enfoque más ligero y verdaderamente funcional antes de generalizar su uso.

PARADAS SE REDISEÑAN TRAS ESTUDIOS

En paralelo, el IMMUS replanteó el proyecto original de paradas del sistema Aquí Vamos. Inicialmente se contemplaban alrededor de 140 estaciones, pero los estudios de demanda revelaron que ese esquema dejaba fuera puntos clave utilizados cotidianamente por los usuarios.

De la Rosa mencionó que, aunque muchas de estas paradas no están oficialmente marcadas, operan de facto desde hace incluso 20 años y concentran un alto flujo de personas. “Nos dimos cuenta de que había muchas otras paradas que estábamos dejando fuera y que tenían un efecto importante para la gente”, dijo.

Actualmente se tienen identificadas cerca de mil 300 paradas potenciales dentro del rediseño, de las cuales no todas permanecerán, pero sí aquellas con mayor uso social. Un ejemplo es la esquina de la Alberca Olímpica, donde, aunque no aparece en los mapas oficiales, existe infraestructura improvisada y una alta demanda, dijo el funcionario.

Añadió que este nuevo modelo de paradas se dará a conocer a inicios del próximo año, ya que implicará un proceso de licitación pública y concesión, además de la renovación o sustitución de infraestructura antigua, algunas con décadas de uso, con el objetivo de proyectar el sistema hacia los próximos 20 años.