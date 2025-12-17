Conalep Coahuila fortalece formación dual y mantiene liderazgo en titulación

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Conalep Coahuila fortalece formación dual y mantiene liderazgo en titulación
    La formación dual del Conalep Coahuila mantiene vinculados a 683 estudiantes con 154 empresas, fortaleciendo la capacitación práctica. FOTO: ARCHIVO
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

TEMAS


Educación
Liderazgo

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Conalep

La formación dual concentra a más de 150 empresas participantes y se suma a indicadores como eficiencia terminal y titulación

La formación dual se mantiene como uno de los principales mecanismos de vinculación entre estudiantes del Conalep y el sector productivo en Coahuila. Actualmente, 683 alumnos participan en este esquema y mantienen relación directa con 154 empresas, según informó el director general del subsistema en el estado, Alfio Vega de la Peña.

TE PUEDE INTERESAR: Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones

Comentó que este modelo permite combinar la formación académica con prácticas en centros de trabajo, lo que facilita la inserción laboral de los jóvenes. Además, recordó que existe un convenio adicional en el cual más de 400 estudiantes están vinculados con organismos empresariales como Canacintra y Coparmex, lo que amplía las opciones de práctica profesional.

INDICADORES ACADÉMICOS POR ENCIMA DEL PROMEDIO NACIONAL

La vinculación con empresas se suma a otros indicadores académicos que colocan al Conalep Coahuila en posiciones destacadas a nivel nacional. En eficiencia terminal, el subsistema ocupa el tercer lugar, con un 72 por ciento. “Es un porcentaje alto en comparación con la media nacional”, indicó el director al referirse a este indicador.

En titulación, el Conalep estatal mantiene el primer lugar a nivel nacional, con un 99.9 por ciento de egresados titulados, posición que —dijo— se ha sostenido durante los últimos cinco años.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

