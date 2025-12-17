Conalep Coahuila fortalece formación dual y mantiene liderazgo en titulación

La formación dual se mantiene como uno de los principales mecanismos de vinculación entre estudiantes del Conalep y el sector productivo en Coahuila. Actualmente, 683 alumnos participan en este esquema y mantienen relación directa con 154 empresas, según informó el director general del subsistema en el estado, Alfio Vega de la Peña.

Comentó que este modelo permite combinar la formación académica con prácticas en centros de trabajo, lo que facilita la inserción laboral de los jóvenes. Además, recordó que existe un convenio adicional en el cual más de 400 estudiantes están vinculados con organismos empresariales como Canacintra y Coparmex, lo que amplía las opciones de práctica profesional.

INDICADORES ACADÉMICOS POR ENCIMA DEL PROMEDIO NACIONAL

La vinculación con empresas se suma a otros indicadores académicos que colocan al Conalep Coahuila en posiciones destacadas a nivel nacional. En eficiencia terminal, el subsistema ocupa el tercer lugar, con un 72 por ciento. “Es un porcentaje alto en comparación con la media nacional”, indicó el director al referirse a este indicador.

En titulación, el Conalep estatal mantiene el primer lugar a nivel nacional, con un 99.9 por ciento de egresados titulados, posición que —dijo— se ha sostenido durante los últimos cinco años.