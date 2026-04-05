Localizan a joven desaparecida en Presa Don Martín, Coahuila

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, la joven fue vista por última vez en la presa, ubicada en el municipio de Juárez , luego de sostener un desacuerdo con otra persona con la que se encontraba. Tras la discusión, abordó una camioneta y se retiró del sitio, sin que desde ese momento se tuviera conocimiento sobre su destino o paradero.

SABINAS, COAH.- La desaparición de una joven en la Presa Don Martín, generó movilización entre familiares y usuarios de redes sociales, luego de que se reportara la pérdida de contacto con Elizabeth Gómez tras un incidente ocurrido en el lugar.

La falta de comunicación encendió la alerta entre sus familiares, quienes señalaron que Elizabeth dejó de responder llamadas y mensajes, lo que incrementó la preocupación por su integridad. Ante este escenario, su madre, Samantha Mireles, recurrió a redes sociales para solicitar apoyo urgente de la ciudadanía, pidiendo cualquier información que pudiera contribuir a su localización.

El caso generó una rápida difusión en plataformas digitales, donde usuarios compartieron la información en un intento por ampliar el alcance de la búsqueda. La familia insistió en que cualquier dato, incluso el más mínimo, podía ser relevante para dar con el paradero de la joven, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta.

En medio de la incertidumbre, también surgieron advertencias sobre posibles intentos de extorsión vinculados al caso. De acuerdo con lo señalado por la familia y usuarios en redes, perfiles falsos comenzaron a ofrecer supuesta información a cambio de dinero, situación que llevó a emitir un llamado para no caer en engaños y utilizar únicamente canales oficiales para cualquier comunicación relacionada con la búsqueda.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que la joven fue localizada. La noticia fue dada a conocer por su madre a través de redes sociales, lo que puso fin al periodo de búsqueda que había generado movilización digital y preocupación entre la comunidad.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre las condiciones en que fue encontrada ni las circunstancias posteriores a su desaparición.

(Con información de medios locales)