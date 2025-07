‘Mi hermano me atravesó con un trinche’: víctima exige justicia tras brutal agresión por terrenos en Múzquiz

SABINAS, COAH. – Sonia Josefina ¨N¨ presentó una denuncia por intento de feminicidio en contra de su hermano Juan Teodoro “N” y su sobrino Sergio Ariel “N”, a quienes acusa de haberla agredido de forma brutal durante un conflicto familiar el pasado mes de marzo.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en el barrio La Gloria, en Melchor Múzquiz, la cual había sido prestada a Juan Teodoro hace más de 30 años. Según el testimonio de la víctima, tras la muerte de su padre, su madre —Blanca Alicia ¨N¨, también agredida en el incidente— acudió a visitar el inmueble, encontrándolo en condiciones deplorables, lo que originó una fuerte tensión familiar.

Sonia relató que, el 4 de marzo, al encontrarse en dicha propiedad, su sobrino comenzó a insultarla y posteriormente su hermano la atacó físicamente. Indicó que Juan Teodoro la golpeó en la mandíbula, le oprimió el pecho con la rodilla y la atravesó con un trinche, provocándole lesiones graves. “Yo ya no podía respirar. Mi madre intentó ayudarme, pero no pudo. La policía me salvó la vida”, declaró.

A pesar de que existen videos que documentan la agresión, Sonia denunció que las autoridades no han presentado las pruebas y que la audiencia ha sido pospuesta en tres ocasiones. También acusó un presunto compadrazgo entre el juez Benjamín y el abogado defensor Hugo Freire, lo que, según ella, ha entorpecido el avance del caso.

La víctima aseguró que continúa con secuelas físicas y cubriendo por su cuenta los gastos médicos, sin recibir apoyo por parte de los presuntos agresores, quienes no han sido detenidos ni han respondido a los citatorios legales.

Por su parte, la abogada Brenda Meza afirmó que el juez ha actuado con parcialidad al insinuar que Sonia provocó la agresión. Además, señaló que el abogado defensor fue excoordinador de ministerios públicos, lo que podría influir en la resolución del caso. Actualmente, se busca la vinculación a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones.

Meza advirtió que el caso podría quedar impune si no se actúa con imparcialidad. “Nada justifica que un hombre agreda con esa fuerza a una mujer”, concluyó.

(Con información de medios locales)