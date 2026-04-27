‘No producimos piezas, pero sí hijos’: pareja realiza sesión fotográfica en Magna de Sabinas, planta donde se conocieron

Una historia sencilla pero profundamente humana logró abrirse paso y tocar el corazón de miles de personas en Coahuila. Se trata de Luis Ramos y Tatiana, una pareja originaria de Sabinas, quienes recientemente contrajeron matrimonio y decidieron inmortalizar este nuevo capítulo de su vida en el mismo sitio donde hace 14 años comenzó su historia de amor: la planta de Magna. Las imágenes, compartidas a través de redes sociales, no tardaron en viralizarse. En ellas se observa a los recién casados posando sonrientes frente a la empresa.

No eligieron un salón lujoso, una plaza elegante o un paisaje natural; eligieron el lugar que fue testigo de sus primeras miradas, de las conversaciones entre turnos y del nacimiento silencioso de un sentimiento que con el tiempo se volvió inquebrantable.

La publicación fue acompañada por un mensaje que terminó por conquistar a los usuarios debido a su honestidad: “Gracias a Dios hace 14 años nos conocimos en esta empresa MAGNA, hoy 24 de abril unimos nuestras vidas legalmente. No dudamos en venir y tomarnos fotos donde nos conocimos y enamoramos. Te amo mi cosita hermosa... Pt. No producimos piezas, pero sí hijos”.

Quienes han trabajado en una planta saben que las jornadas suelen ser pesadas, repetitivas y demandantes. Sin embargo, Luis y Tatiana encontraron un espacio para conocerse, descubrir afinidades y comenzar a construir un vínculo que con el paso de los años no solo resistió, sino que floreció. Regresar a ese punto de origen para tomarse las fotografías de boda no fue un acto improvisado, sino una forma de honrar la memoria de su propia historia.

REDES SOCIALES REACCIONAN CON EMOCIÓN La publicación comenzó a compartirse rápidamente entre usuarios de Sabinas, Nueva Rosita, Múzquiz y otros municipios de la Región Carbonífera, acumulando comentarios llenos de felicitaciones, buenos deseos y mensajes de admiración. Detrás de la viralización no solo hubo simpatía por una ocurrencia romántica. Su decisión de volver a Magna para retratarse fue, en realidad, una declaración silenciosa de agradecimiento al destino.

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