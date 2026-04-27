‘No producimos piezas, pero sí hijos’: pareja realiza sesión fotográfica en Magna de Sabinas, planta donde se conocieron

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/ 27 abril 2026
    ‘No producimos piezas, pero sí hijos’: pareja realiza sesión fotográfica en Magna de Sabinas, planta donde se conocieron
    Luis y Tatiana eligieron la planta de Magna en Sabinas, donde se conocieron hace 14 años, como escenario para inmortalizar sus fotografías de boda. REDES SOCIALES

Luis y Tatiana, una pareja originaria de Sabinas, enternecieron a miles de usuarios en redes sociales al elegir la planta de Magna, donde se conocieron hace 14 años, como escenario de sus fotografías de boda

Una historia sencilla pero profundamente humana logró abrirse paso y tocar el corazón de miles de personas en Coahuila.

Se trata de Luis Ramos y Tatiana, una pareja originaria de Sabinas, quienes recientemente contrajeron matrimonio y decidieron inmortalizar este nuevo capítulo de su vida en el mismo sitio donde hace 14 años comenzó su historia de amor: la planta de Magna.

Las imágenes, compartidas a través de redes sociales, no tardaron en viralizarse. En ellas se observa a los recién casados posando sonrientes frente a la empresa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-museo-de-las-aves-abrira-gratis-sus-puertas-a-los-peques-este-dia-del-nino-BH20278009

No eligieron un salón lujoso, una plaza elegante o un paisaje natural; eligieron el lugar que fue testigo de sus primeras miradas, de las conversaciones entre turnos y del nacimiento silencioso de un sentimiento que con el tiempo se volvió inquebrantable.

La publicación fue acompañada por un mensaje que terminó por conquistar a los usuarios debido a su honestidad:

“Gracias a Dios hace 14 años nos conocimos en esta empresa MAGNA, hoy 24 de abril unimos nuestras vidas legalmente. No dudamos en venir y tomarnos fotos donde nos conocimos y enamoramos. Te amo mi cosita hermosa... Pt. No producimos piezas, pero sí hijos”.

$!Acompañados de sus hijos, los recién casados enternecieron a miles de usuarios al regresar al lugar donde inició su historia de amor.
Acompañados de sus hijos, los recién casados enternecieron a miles de usuarios al regresar al lugar donde inició su historia de amor. REDES SOCIALES

Quienes han trabajado en una planta saben que las jornadas suelen ser pesadas, repetitivas y demandantes. Sin embargo, Luis y Tatiana encontraron un espacio para conocerse, descubrir afinidades y comenzar a construir un vínculo que con el paso de los años no solo resistió, sino que floreció.

Regresar a ese punto de origen para tomarse las fotografías de boda no fue un acto improvisado, sino una forma de honrar la memoria de su propia historia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ninos-con-leucemia-a-c-lanza-la-campana-sumate-al-amor-para-llevar-al-cine-a-pequenos-BH20277879

REDES SOCIALES REACCIONAN CON EMOCIÓN

La publicación comenzó a compartirse rápidamente entre usuarios de Sabinas, Nueva Rosita, Múzquiz y otros municipios de la Región Carbonífera, acumulando comentarios llenos de felicitaciones, buenos deseos y mensajes de admiración.

Detrás de la viralización no solo hubo simpatía por una ocurrencia romántica.

Su decisión de volver a Magna para retratarse fue, en realidad, una declaración silenciosa de agradecimiento al destino.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Viral
TENDENCIAS

Localizaciones


Coahuila
Sabinas

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana