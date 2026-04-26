Saltillo: Museo de las Aves abrirá gratis sus puertas a los peques este Día del Niño

Con motivo del Día del Niño, el Museo de las Aves de México (MUSAVE) en Saltillo anunció una jornada especial en la que las niñas y niños de hasta 12 años podrán ingresar de manera gratuita el próximo jueves 30 de abril, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La invitación, difundida a través de las redes oficiales del recinto, busca que las familias aprovechen esta fecha para acercar a los menores a uno de los espacios culturales y naturales más emblemáticos de la capital coahuilense, donde se resguarda y exhibe la diversidad de la avifauna mexicana.

Además del acceso libre, el museo tendrá disponibles distintas actividades recreativas y educativas, entre ellas los talleres que se desarrollan en los jardines, la observación de ejemplares vivos y la posibilidad de convivir con Lorenza, la simpática cotorra que se ha convertido en la mascota oficial del MUSAVE y uno de los personajes favoritos de los visitantes.

El recorrido por sus distintos pabellones permitirá a los asistentes conocer de forma divertida la riqueza de especies de aves que habitan en el país, combinando aprendizaje, entretenimiento y contacto con la naturaleza en una experiencia diseñada especialmente para el público infantil. La administración del museo informó también que las instituciones educativas interesadas en organizar visitas escolares deberán realizar su registro con anticipación, para lo cual se puso a disposición el teléfono 844 414 01 67, solicitando el área educativa para la programación de recorridos grupales. Con esta iniciativa, el MUSAVE se suma a las actividades conmemorativas del 30 de abril, ofreciendo a las familias saltillenses una alternativa cultural para celebrar a los más pequeños entre plumajes, juegos y descubrimiento.

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