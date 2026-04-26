Niños con Leucemia, A.C lanza la campaña ‘Súmate al Amor’ para llevar al cine a pequeños
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La campaña de apadrinamiento busca consentir a menores en tratamiento este 30 de abril, invitando a la ciudadanía a convertirse en parte de una celebración llena de alegría
Con la intención de transformar el próximo Día del Niño en una jornada de alegría para decenas de pequeños que enfrentan una dura batalla contra la leucemia, la asociación Niños con Leucemia, A.C. puso en marcha la campaña de apadrinamiento “Súmate al Amor”, mediante la cual convoca a la solidaridad de la comunidad saltillense.
El objetivo es recaudar recursos para llevar al cine a los menores beneficiarios el próximo 30 de abril, ofreciéndoles un espacio de convivencia, entretenimiento y distracción que les permita disfrutar una fecha tan especial en medio de sus tratamientos médicos.
Quienes deseen sumarse a esta causa pueden realizar sus aportaciones a través de la cuenta BBVA número 0115215005, con clabe interbancaria 012078001152150050, o bien acudir directamente a las instalaciones de la asociación, localizadas en Juan Pablo Rodríguez 873, en el fraccionamiento Villas de San Isidro, a espaldas de Soriana San Isidro.
Para recibir mayores informes sobre esta campaña de apadrinamiento, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 844 281 56 42 y 844 298 77 68, donde se brinda orientación para colaborar y ser parte de esta actividad altruista.