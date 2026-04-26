$!Niños con Leucemia, A.C lanza la campaña ‘Súmate al Amor’ para llevar al cine a pequeños

Con la intención de transformar el próximo Día del Niño en una jornada de alegría para decenas de pequeños que enfrentan una dura batalla contra la leucemia, la asociación Niños con Leucemia, A.C. puso en marcha la campaña de apadrinamiento “Súmate al Amor”, mediante la cual convoca a la solidaridad de la comunidad saltillense.

El objetivo es recaudar recursos para llevar al cine a los menores beneficiarios el próximo 30 de abril, ofreciéndoles un espacio de convivencia, entretenimiento y distracción que les permita disfrutar una fecha tan especial en medio de sus tratamientos médicos.