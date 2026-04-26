Niños con Leucemia, A.C lanza la campaña ‘Súmate al Amor’ para llevar al cine a pequeños

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Saltillo
/ 26 abril 2026
    Niños con Leucemia, A.C lanza la campaña ‘Súmate al Amor’ para llevar al cine a pequeños
    A través de la campaña “Súmate al Amor”, la asociación busca reunir donativos para celebrar con cine y convivencia el Día del Niño. CORTESÍA

La campaña de apadrinamiento busca consentir a menores en tratamiento este 30 de abril, invitando a la ciudadanía a convertirse en parte de una celebración llena de alegría

Con la intención de transformar el próximo Día del Niño en una jornada de alegría para decenas de pequeños que enfrentan una dura batalla contra la leucemia, la asociación Niños con Leucemia, A.C. puso en marcha la campaña de apadrinamiento “Súmate al Amor”, mediante la cual convoca a la solidaridad de la comunidad saltillense.

El objetivo es recaudar recursos para llevar al cine a los menores beneficiarios el próximo 30 de abril, ofreciéndoles un espacio de convivencia, entretenimiento y distracción que les permita disfrutar una fecha tan especial en medio de sus tratamientos médicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dif-saltillo-recibira-aparatos-ortopedicos-creados-en-fab-lab-PH20275921
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Quienes deseen sumarse a esta causa pueden realizar sus aportaciones a través de la cuenta BBVA número 0115215005, con clabe interbancaria 012078001152150050, o bien acudir directamente a las instalaciones de la asociación, localizadas en Juan Pablo Rodríguez 873, en el fraccionamiento Villas de San Isidro, a espaldas de Soriana San Isidro.

Para recibir mayores informes sobre esta campaña de apadrinamiento, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 844 281 56 42 y 844 298 77 68, donde se brinda orientación para colaborar y ser parte de esta actividad altruista.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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