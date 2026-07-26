Presentan a las 14 aspirantes a Reina del Adulto Mayor 2026 de Sabinas, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Presentan a las 14 aspirantes a Reina del Adulto Mayor 2026 de Sabinas, Coahuila
    Presentó el DIF Sabinas a las 14 aspirantes a Reina del Adulto Mayor 2026 CORTESÍA

La nueva soberana será elegida mediante un sorteo el próximo 9 de agosto, en una celebración del DIF local para reconocer a las personas adultas mayores sabinenses

SABINAS, COAHUILA.- En un ambiente de entusiasmo, convivencia y reconocimiento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sabinas presentó oficialmente a las 14 participantes que aspiran a convertirse en la Reina del Adulto Mayor 2026, una celebración que busca destacar la experiencia, la alegría y la participación activa de este sector de la población.

La presentación reunió a familiares, amigos y porras de las candidatas, quienes acompañaron a las participantes durante el inicio de un certamen que, a diferencia de otros concursos, tendrá un proceso de selección basado en un sorteo, mecanismo con el que se pretende garantizar igualdad de oportunidades para todas las aspirantes. La elección se realizará el 9 de agosto, en el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Adulto Mayor.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/karatecas-de-sabinas-coahuila-brillan-en-rumania-con-historica-cosecha-de-medallas-AH22432332

Durante el evento estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Sabinas, Alma Iribarren; la presidenta del Comité de Reinado Sabinas 2026, Victoria Rodríguez; y la directora del DIF, Aracely Iribarren, quienes reiteraron el compromiso de la administración municipal con el bienestar, la inclusión y el reconocimiento de las personas adultas mayores.

En su mensaje, Aracely Iribarren destacó que las participantes representan un ejemplo para las nuevas generaciones por su entusiasmo, fortaleza, experiencia y deseo de seguir participando activamente en la vida comunitaria. Señaló que el certamen busca reconocer la sabiduría, el carisma y la historia de vida de quienes han contribuido al desarrollo de Sabinas.

Más allá de la elección de una reina, el evento forma parte de las actividades que el DIF organiza para promover el envejecimiento activo, fortalecer la convivencia entre las familias y visibilizar la importancia de brindar espacios de participación a los adultos mayores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/evaluan-autoridades-los-danos-causados-por-fuerte-tromba-y-lluvia-en-sabinas-coahuila-FE22400410

La celebración del próximo 9 de agosto reunirá nuevamente a las 14 candidatas para definir a la soberana y su corte de honor en una jornada que privilegiará la convivencia, el reconocimiento y la inclusión sobre la competencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo Social
adultos mayores
Concursos

Localizaciones


Sabinas

Organizaciones


DIF Coahuila

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

¿Esposas tradicionales?
true

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas

CUARTOSCURO

Alerta en Morena: no pisen Estados Unidos
true

El cumpleaños de Saltillo es HOY
true

Saltillo: 449 años (más o menos)
La cocina saltillense encuentra su identidad en el desierto, la tradición y la memoria familiar.

Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia
Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad
¿Qué define al arte que se hace en Saltillo?

¿Qué define al arte que se hace en Saltillo?