Presentan a las 14 aspirantes a Reina del Adulto Mayor 2026 de Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAHUILA.- En un ambiente de entusiasmo, convivencia y reconocimiento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sabinas presentó oficialmente a las 14 participantes que aspiran a convertirse en la Reina del Adulto Mayor 2026, una celebración que busca destacar la experiencia, la alegría y la participación activa de este sector de la población.

La presentación reunió a familiares, amigos y porras de las candidatas, quienes acompañaron a las participantes durante el inicio de un certamen que, a diferencia de otros concursos, tendrá un proceso de selección basado en un sorteo, mecanismo con el que se pretende garantizar igualdad de oportunidades para todas las aspirantes. La elección se realizará el 9 de agosto, en el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Adulto Mayor.