Presentan a las 14 aspirantes a Reina del Adulto Mayor 2026 de Sabinas, Coahuila
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La nueva soberana será elegida mediante un sorteo el próximo 9 de agosto, en una celebración del DIF local para reconocer a las personas adultas mayores sabinenses
SABINAS, COAHUILA.- En un ambiente de entusiasmo, convivencia y reconocimiento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sabinas presentó oficialmente a las 14 participantes que aspiran a convertirse en la Reina del Adulto Mayor 2026, una celebración que busca destacar la experiencia, la alegría y la participación activa de este sector de la población.
La presentación reunió a familiares, amigos y porras de las candidatas, quienes acompañaron a las participantes durante el inicio de un certamen que, a diferencia de otros concursos, tendrá un proceso de selección basado en un sorteo, mecanismo con el que se pretende garantizar igualdad de oportunidades para todas las aspirantes. La elección se realizará el 9 de agosto, en el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Adulto Mayor.
Durante el evento estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Sabinas, Alma Iribarren; la presidenta del Comité de Reinado Sabinas 2026, Victoria Rodríguez; y la directora del DIF, Aracely Iribarren, quienes reiteraron el compromiso de la administración municipal con el bienestar, la inclusión y el reconocimiento de las personas adultas mayores.
En su mensaje, Aracely Iribarren destacó que las participantes representan un ejemplo para las nuevas generaciones por su entusiasmo, fortaleza, experiencia y deseo de seguir participando activamente en la vida comunitaria. Señaló que el certamen busca reconocer la sabiduría, el carisma y la historia de vida de quienes han contribuido al desarrollo de Sabinas.
Más allá de la elección de una reina, el evento forma parte de las actividades que el DIF organiza para promover el envejecimiento activo, fortalecer la convivencia entre las familias y visibilizar la importancia de brindar espacios de participación a los adultos mayores.
La celebración del próximo 9 de agosto reunirá nuevamente a las 14 candidatas para definir a la soberana y su corte de honor en una jornada que privilegiará la convivencia, el reconocimiento y la inclusión sobre la competencia.