Desalojan y clausuran guardería en Torreón tras reporte de fuga de gas y fallas en detectores de humo

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Torreón
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    Desalojan y clausuran guardería en Torreón tras reporte de fuga de gas y fallas en detectores de humo
    La guardería permanecerá cerrada hasta obtener la autorización oficial para reabrir.

El riesgo por la posible fuga de gas fue controlado por los cuerpos de emergencia

TORREÓN, COAH.- Una inspección de seguridad derivó en la clausura provisional definitiva de la guardería “Jonas Salk”, ubicada en la colonia Abastos de Torreón. La decisión fue ejecutada la noche del lunes por personal de Protección Civil de La Laguna, luego de que un incidente ocurrido durante la mañana evidenciara diversas fallas en el inmueble.

El operativo comenzó cuando un intenso olor a gas en el área de cocina alertó al personal del plantel, lo que provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia de la ciudad.

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Elementos de Bomberos y Protección Civil realizaron la evacuación preventiva de 86 menores y 44 trabajadores de la estancia infantil. Como medida de seguridad, todos fueron trasladados a las instalaciones de la cercana Secundaria Federal Número 3.

Aunque los bomberos lograron controlar el riesgo por la fuga de gas, durante la inspección posterior detectaron otras anomalías importantes en el sistema de seguridad del inmueble, entre ellas fallas en los detectores de humo.

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Ante esta situación, las autoridades estatales determinaron que la guardería no podrá reanudar actividades hasta que sus representantes legales presenten dos peritajes técnicos especializados, enfocados en las instalaciones de gas y el sistema eléctrico del edificio.

La reapertura del centro infantil permanecerá suspendida hasta que ambos dictámenes sean revisados y autorizados por las autoridades correspondientes, proceso administrativo y técnico que podría resolverse en las próximas horas o en los días siguientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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