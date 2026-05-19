Desalojan y clausuran guardería en Torreón tras reporte de fuga de gas y fallas en detectores de humo
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El riesgo por la posible fuga de gas fue controlado por los cuerpos de emergencia
TORREÓN, COAH.- Una inspección de seguridad derivó en la clausura provisional definitiva de la guardería “Jonas Salk”, ubicada en la colonia Abastos de Torreón. La decisión fue ejecutada la noche del lunes por personal de Protección Civil de La Laguna, luego de que un incidente ocurrido durante la mañana evidenciara diversas fallas en el inmueble.
El operativo comenzó cuando un intenso olor a gas en el área de cocina alertó al personal del plantel, lo que provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia de la ciudad.
Elementos de Bomberos y Protección Civil realizaron la evacuación preventiva de 86 menores y 44 trabajadores de la estancia infantil. Como medida de seguridad, todos fueron trasladados a las instalaciones de la cercana Secundaria Federal Número 3.
Aunque los bomberos lograron controlar el riesgo por la fuga de gas, durante la inspección posterior detectaron otras anomalías importantes en el sistema de seguridad del inmueble, entre ellas fallas en los detectores de humo.
Ante esta situación, las autoridades estatales determinaron que la guardería no podrá reanudar actividades hasta que sus representantes legales presenten dos peritajes técnicos especializados, enfocados en las instalaciones de gas y el sistema eléctrico del edificio.
La reapertura del centro infantil permanecerá suspendida hasta que ambos dictámenes sean revisados y autorizados por las autoridades correspondientes, proceso administrativo y técnico que podría resolverse en las próximas horas o en los días siguientes.