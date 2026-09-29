Salvan a bebé que se atragantó con una piedra en comunidad de Múzquiz

La emergencia ocurrió cuando familiares de la menor solicitaron ayuda al advertir que presentaba serias dificultades para respirar.

MÚZQUIZ, COAH.- Una bebé de aproximadamente un año y medio estuvo en riesgo de asfixia después de introducirse una piedra en la boca y sufrir una obstrucción de las vías respiratorias en la comunidad de los Negros Mascogos, en la zona de El Nacimiento, en el municipio de Múzquiz , Coahuila, lo que movilizó a paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

En medio de la desesperación, la madre intentó retirar la piedra introduciendo los dedos en la boca de su hija; sin embargo, el objeto terminó desplazándose hacia una zona más profunda y aumentó la obstrucción.

Ante el deterioro de la respiración de la pequeña, se pidió el apoyo de los cuerpos de auxilio. Paramédicos de Cruz Roja se trasladaron hasta la comunidad y comenzaron las maniobras correspondientes para liberar las vías respiratorias y estabilizar a la paciente.

Después de recibir atención prehospitalaria, la niña fue trasladada con vida al Hospital General de la Villa de Palaú, donde quedó bajo valoración médica.

Silvia Contreras, coordinadora de Cruz Roja Mexicana en Múzquiz, informó que la intervención permitió llevar a la menor hasta el hospital para continuar con su atención.

Contreras advirtió que intentar retirar un objeto introduciendo los dedos sin poder observarlo o sujetarlo puede provocar que éste avance hacia una posición más profunda y complique todavía más la entrada de aire.

La responsable de Cruz Roja señaló que ante una obstrucción severa deben solicitarse inmediatamente los servicios de emergencia y aplicarse únicamente maniobras de desobstrucción adecuadas para la edad de la persona.

El caso no sería aislado. La coordinadora recordó que anteriormente han atendido emergencias relacionadas con menores que introducen objetos en la boca, entre ellas la de un estudiante que requirió atención después de colocarse una taparrosca.