‘No soy un improvisado ni prestanombres’: Arturo Domínguez, empresario que ofertó por AHMSA

A través de un video difundido, Domínguez habló directamente sobre su propuesta y respondió a las dudas que surgieron luego de que su nombre apareciera durante la subasta como uno de los interesados en quedarse con la acerera.

MONCLOVA, COAH.- “No soy un improvisado ni soy prestanombres”, afirmó Arturo Domínguez, empresario que el pasado viernes sorprendió durante la subasta de AHMSA y MINOSA en Ciudad de México, al presentar una oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir las empresas y reactivar la producción de acero en Monclova.

“Les quiero confirmar que la inversión de Altos Hornos no es ni para los acreedores ni para el gobierno, sino para volver a Monclova la planta más productiva del acero en el mundo”, aseguró.

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El empresario, originario de Arteaga, Coahuila, sostuvo que cuenta con preparación y experiencia en el sector y afirmó conocer algunas de las principales acereras del mundo, además de haber recorrido industrias de países como Luxemburgo, Italia e Inglaterra.

“No soy un improvisado ni soy prestanombres”, insistió.

Domínguez señaló que su intención es encabezar directamente el proyecto para recuperar la actividad de AHMSA y convertir nuevamente a Monclova en un referente de la producción de acero.

Su aparición durante la subasta del pasado 25 de septiembre generó expectativa en la Región Centro, luego de que CIESA presentara una postura por mil 400 millones de dólares por AHMSA y MINOSA, monto que posteriormente le fue asignado de manera virtual al grupo.

Sin embargo, todavía existe un paso clave para que la propuesta avance.

El empresario deberá cumplir con el depósito de alrededor de 56 millones de dólares establecido dentro del proceso judicial, cantidad que deberá acreditar para formalizar su postura y continuar con el procedimiento de adquisición.

INSISTE EN LA SERIEDAD DE SU PROYECTO

Mientras tanto, Domínguez insiste en que su proyecto va en serio y que la intención no es únicamente recuperar la producción detenida desde 2023, sino llevar a AHMSA a una nueva etapa de crecimiento y productividad.

La expectativa ahora está puesta en el depósito de la garantía y en los siguientes pasos del proceso judicial, que definirán si la propuesta de mil 400 millones de dólares se convierte finalmente en la compra de la siderúrgica.

OFRECE AGUA PARA MONCLOVA

En el video difundido en redes sociales, Domínguez también aseguró que su proyecto contempla llevar agua a Monclova mediante la construcción de un río o canal, además de recuperar el recurso para el estado: “Les ofrezco agua, vamos a hacer un río o un canal, porque el desierto de Coahuila antes era mar (...) y vamos a recuperar el agua para todo Coahuila. No la vamos a andar vendiendo a los güeros ni a ningún otro lugar”, afirmó.