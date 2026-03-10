Sentencian a muzquense a 84 meses de prisión por tráfico de armas en Texas

La sentencia fue emitida en una corte federal ubicada en Del Rio, donde se determinó que Martín Edgar ¨N¨, de 42 años de edad y residente del municipio de Melchor Múzquiz, deberá cumplir una pena de 84 meses de prisión por el delito de conspiración para traficar armamento.

Un ciudadano mexicano originario de Coahuila fue condenado en un tribunal federal del sur de Texas tras ser encontrado responsable de participar en una red dedicada al traslado ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la detención del hombre ocurrió el 22 de abril de 2023 en el puerto fronterizo de Eagle Pass, punto por el cual presuntamente cruzaba con frecuencia para movilizar las armas que posteriormente eran trasladadas hacia territorio mexicano.

Las autoridades federales señalaron que la investigación permitió identificar un esquema en el que Garza Pacheco contaba con la colaboración de otras dos personas para adquirir el armamento dentro de Estados Unidos. Los implicados fueron identificados como Shiddartha ¨N¨ y Víctor Ulysses ¨N¨.

Según los expedientes judiciales, ambos individuos realizaban la compra de armas en diversas tiendas minoristas ubicadas en el área de San Antonio, Texas. En total, se documentó la adquisición de 36 armas de fuego.

Una vez concretadas las compras, Garza Pacheco viajaba desde México hacia la ciudad de San Antonio a través del cruce fronterizo de Eagle Pass. Posteriormente recogía las armas y las trasladaba de regreso a México ocultas en su vehículo.

Tras su arresto en abril de 2023, el proceso judicial continuó en una corte federal donde el acusado optó por declararse culpable el 21 de agosto del mismo año. Con esta admisión de responsabilidad, el tribunal avanzó hacia la determinación de la pena correspondiente.

En el mismo caso también fueron procesados sus cómplices. Víctor Ulysses ¨N¨ recibió una condena de 48 meses de prisión federal el 8 de octubre de 2025, mientras que Shiddartha ¨N¨ fue sentenciado a 42 meses de cárcel el 3 de noviembre del mismo año.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen en Texas a mujeres mexicanas destacadas; participa Tatiana Clouthier en ceremonia

Las autoridades estadounidenses indicaron que la investigación fue realizada de manera conjunta por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El caso fue integrado dentro de una estrategia nacional impulsada por el Departamento de Justicia que busca frenar diversas actividades delictivas vinculadas con organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el tráfico de armas a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

(Con información de medios locales)