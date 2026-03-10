Sentencian a muzquense a 84 meses de prisión por tráfico de armas en Texas

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/ 10 marzo 2026
    Sentencian a muzquense a 84 meses de prisión por tráfico de armas en Texas
    La investigación reveló la compra de 36 armas de fuego en tiendas del área de San Antonio. ESPECIAL

La investigación determinó que el acusado utilizó a dos cómplices para comprar 36 armas en tiendas de San Antonio, las cuales posteriormente eran trasladadas hacia México

Un ciudadano mexicano originario de Coahuila fue condenado en un tribunal federal del sur de Texas tras ser encontrado responsable de participar en una red dedicada al traslado ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México.

La sentencia fue emitida en una corte federal ubicada en Del Rio, donde se determinó que Martín Edgar ¨N¨, de 42 años de edad y residente del municipio de Melchor Múzquiz, deberá cumplir una pena de 84 meses de prisión por el delito de conspiración para traficar armamento.

TE PUEDE INTERESAR: Crece flujo vehicular y peatonal en el Puente Internacional II

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la detención del hombre ocurrió el 22 de abril de 2023 en el puerto fronterizo de Eagle Pass, punto por el cual presuntamente cruzaba con frecuencia para movilizar las armas que posteriormente eran trasladadas hacia territorio mexicano.

Las autoridades federales señalaron que la investigación permitió identificar un esquema en el que Garza Pacheco contaba con la colaboración de otras dos personas para adquirir el armamento dentro de Estados Unidos. Los implicados fueron identificados como Shiddartha ¨N¨ y Víctor Ulysses ¨N¨.

Según los expedientes judiciales, ambos individuos realizaban la compra de armas en diversas tiendas minoristas ubicadas en el área de San Antonio, Texas. En total, se documentó la adquisición de 36 armas de fuego.

Una vez concretadas las compras, Garza Pacheco viajaba desde México hacia la ciudad de San Antonio a través del cruce fronterizo de Eagle Pass. Posteriormente recogía las armas y las trasladaba de regreso a México ocultas en su vehículo.

Tras su arresto en abril de 2023, el proceso judicial continuó en una corte federal donde el acusado optó por declararse culpable el 21 de agosto del mismo año. Con esta admisión de responsabilidad, el tribunal avanzó hacia la determinación de la pena correspondiente.

En el mismo caso también fueron procesados sus cómplices. Víctor Ulysses ¨N¨ recibió una condena de 48 meses de prisión federal el 8 de octubre de 2025, mientras que Shiddartha ¨N¨ fue sentenciado a 42 meses de cárcel el 3 de noviembre del mismo año.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen en Texas a mujeres mexicanas destacadas; participa Tatiana Clouthier en ceremonia

Las autoridades estadounidenses indicaron que la investigación fue realizada de manera conjunta por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El caso fue integrado dentro de una estrategia nacional impulsada por el Departamento de Justicia que busca frenar diversas actividades delictivas vinculadas con organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el tráfico de armas a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad
sentencias

Localizaciones


Múzquiz

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
Elementos de la Guardia Nacional realizaron la detención del chofer y aseguramiento de la unidad.

Aseguran pipa con 45 mil litros de combustible ilegal, en Saltillo
Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Washington, Estados Unidos.

Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos
Organizadores y patrocinadores presentaron la sexta edición de la Spider Run Saltillo durante una rueda de prensa realizada al sur de la ciudad.

Spider Run-La Salle 2026 espera más de 4 mil corredores en su sexta edición
El rastro digital del peligro: la delgada línea entre la privacidad del usuario y la responsabilidad de las empresas de IA ante posibles amenazas.

¿Qué hacer si un usuario planea un acto violento con la ayuda de chatbots?
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles