Toman padres primaria en Sabinas por presunta violencia escolar de alumno de tercer grado

SABINAS, COAHUILA.- La mañana del miércoles, padres de familia de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, en Sabinas, tomaron las instalaciones del plantel, impidiendo la entrada de estudiantes y maestros, como medida de protesta ante los presuntos abusos físicos y verbales de los que han sido víctimas algunos de los alumnos por parte de un compañero de tercer grado.

Keren, madre de uno de los menores agredidos, relató que su hijo fue víctima de una golpiza a manos de su compañero. Aunque la denuncia ya ha sido presentada, la madre de familia señaló que no ha habido una respuesta contundente por parte de las autoridades escolares.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a tres presuntos responsables del homicidio de joven en Nava

“No se han tomado cartas en el asunto ni por los maestros ni por la directora. Los niños están aterrados, ya no quieren ir a la escuela”, comentó Keren, visiblemente afectada.

Rodrigo, abuelo de otro niño que también ha sido víctima de agresiones, aclaró que, aunque están conscientes de que el presunto agresor debe recibir educación, su principal preocupación es la seguridad de sus hijos y la atención que necesita el menor implicado.

“Sabemos que el niño tiene un problema, pero necesitamos que lo atiendan de manera especializada, en una institución adecuada, para que pueda recibir la ayuda necesaria y para que nuestros hijos puedan estar tranquilos en la escuela”, mencionó.

El conflicto se vuelve más complejo con el hecho de que este mismo niño ya había sido expulsado anteriormente de la escuela primaria “Eduardo E. Parish” por situaciones similares. Según los padres, el menor había agredido a sus compañeros y había realizado tocamientos inapropiados hacia sus compañeras, hechos que también generaron una manifestación por padres de familia. A pesar de esto, el niño fue reubicado en la primaria “Lázaro Cárdenas” sin que se tomaran medidas adecuadas para tratar su comportamiento.

Jessica, otra madre de familia, destacó que la situación ha generado un clima de miedo dentro del plantel. “Los niños ya no quieren asistir a clases. No saben cuándo les va a tocar a ellos, si el niño va a reaccionar de manera violenta o no. Necesitamos que esto se resuelva de inmediato”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Hospitalizan a menor de 15 años por intoxicación con cristal en Allende, Coahuila

Los padres también han señalado que este tipo de situaciones se han convertido en una constante preocupación, ya que los menores afectados no sólo sufren agresiones físicas, sino también verbales, lo que ha afectado su bienestar emocional. Según los padres, el comportamiento del niño agresor no solo afecta a los compañeros de clase, sino que también genera un ambiente de desconfianza en toda la comunidad escolar.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han dado una respuesta concreta, lo que ha llevado a los padres a tomar medidas más drásticas. Durante la manifestación, los padres expresaron su determinación de mantener la toma del plantel hasta que se resuelva la situación y se garantice la seguridad de todos los estudiantes. Aseguran que seguirán exigiendo que se tomen acciones específicas para evitar que el niño siga asistiendo a la misma escuela sin una evaluación profesional y un tratamiento adecuado.

(Con información de medios locales)