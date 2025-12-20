Vecinos de Sabinas cuestionan gasto de un millón de pesos en pista de hielo

Sabinas
/ 20 diciembre 2025
    Vecinos de Sabinas cuestionan gasto de un millón de pesos en pista de hielo
    La instalación de la pista de hielo se ha convertido en un punto de debate público, al confrontar el gasto destinado al entretenimiento con la atención a otras necesidades. FOTO: REDES SOCIALES

Vecinos de diversas colonias señalaron que persisten problemas de bacheo, drenaje y recolección de basura, los cuales consideran prioritarios frente a proyectos de recreación

SABINAS, COAH.- En el contexto de solicitudes ciudadanas relacionadas con infraestructura básica, la administración municipal encabezada por José Feliciano Díaz Iribarren ha sido cuestionada por vecinos por destinar un millón de pesos a la instalación de una pista de hielo como atractivo de la temporada decembrina.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

La obra, que ha provocado reacciones divididas entre la población, inició hace aproximadamente una semana, luego de que el alcalde confirmara que el recurso público sería utilizado para ofrecer a las familias de Sabinas una opción de recreación invernal, así como la experiencia de patinar sobre hielo, una actividad poco habitual en la región.

Diversos ciudadanos consideran que la inversión no corresponde a las prioridades actuales del municipio, donde persisten problemas relacionados con el mantenimiento urbano y los servicios públicos.

Habitantes de colonias como Las Vírgenes, Santo Domingo, Sarabia y Jorge B. Cuéllar han expresado su inconformidad, al señalar que desde hace meses han solicitado acciones como recolección eficiente de basura, reparación de fugas en el sistema de drenaje y trabajos de bacheo, sin obtener respuesta favorable.

(Con información de La Voz)

Temas


inversiones

Localizaciones


Coahuila
Sabinas

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva toma un sorbo de café durante una rueda de prensa en Brasilia el 18 de diciembre del 2025. . (AP foto/Eraldo Peres)

Lula da Silva externa esperanzas por firma de acuerdo UE-Mercosur en enero
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
La presentación y apertura de proposiciones se realizará el 16 de enero, fecha en la que se definirá el fallo.

Catorce empresas se interesan por construir estaciones del tren Saltillo-Monterrey
true

Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros
5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo

5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo
La Fiscalía General del Estado recibió el mayor número de denuncias en octubre.

Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

2026: ¿Resistirá Morena?