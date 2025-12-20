Vecinos de Sabinas cuestionan gasto de un millón de pesos en pista de hielo

SABINAS, COAH.- En el contexto de solicitudes ciudadanas relacionadas con infraestructura básica, la administración municipal encabezada por José Feliciano Díaz Iribarren ha sido cuestionada por vecinos por destinar un millón de pesos a la instalación de una pista de hielo como atractivo de la temporada decembrina.

La obra, que ha provocado reacciones divididas entre la población, inició hace aproximadamente una semana, luego de que el alcalde confirmara que el recurso público sería utilizado para ofrecer a las familias de Sabinas una opción de recreación invernal, así como la experiencia de patinar sobre hielo, una actividad poco habitual en la región.

Diversos ciudadanos consideran que la inversión no corresponde a las prioridades actuales del municipio, donde persisten problemas relacionados con el mantenimiento urbano y los servicios públicos.

Habitantes de colonias como Las Vírgenes, Santo Domingo, Sarabia y Jorge B. Cuéllar han expresado su inconformidad, al señalar que desde hace meses han solicitado acciones como recolección eficiente de basura, reparación de fugas en el sistema de drenaje y trabajos de bacheo, sin obtener respuesta favorable.

(Con información de La Voz)