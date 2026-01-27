Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y fortalecer el sentido de comunidad, comerciantes del Centro Histórico de Saltillo llevarán a cabo la iniciativa “Mi Banqueta, Mi Centro”, este jueves 29 de enero por la mañana, previo a la apertura de los negocios.

La actividad consiste en que cada comercio realice la limpieza de la banqueta frente a su establecimiento, como una acción sencilla pero significativa para ofrecer calles más limpias, ordenadas y agradables para clientes, visitantes y ciudadanía en general.

Esta iniciativa busca fomentar la participación activa de los comerciantes en el cuidado del entorno, así como sumar esfuerzos para apoyar al Ayuntamiento de Saltillo y a la Dirección del Distrito Centro en el mantenimiento y mejora de las calles del primer cuadro de la ciudad.

“Mi Banqueta, Mi Centro” representa el compromiso del comercio local con Saltillo y con la construcción de un Centro Histórico más limpio, ordenado y vivo.