Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 27 enero 2026
    Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
    Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento. CORTESÍA

La actividad se realizará este 29 de enero y buscará mejorar la imagen urbana y fortalecer el sentido de comunidad en el corazón de la ciudad

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y fortalecer el sentido de comunidad, comerciantes del Centro Histórico de Saltillo llevarán a cabo la iniciativa “Mi Banqueta, Mi Centro”, este jueves 29 de enero por la mañana, previo a la apertura de los negocios.

La actividad consiste en que cada comercio realice la limpieza de la banqueta frente a su establecimiento, como una acción sencilla pero significativa para ofrecer calles más limpias, ordenadas y agradables para clientes, visitantes y ciudadanía en general.

TE PUEDE INTERESAR: Muere trabajador de gasera tras caer de escalera en la Zona Centro de Saltillo

Esta iniciativa busca fomentar la participación activa de los comerciantes en el cuidado del entorno, así como sumar esfuerzos para apoyar al Ayuntamiento de Saltillo y a la Dirección del Distrito Centro en el mantenimiento y mejora de las calles del primer cuadro de la ciudad.

“Mi Banqueta, Mi Centro” representa el compromiso del comercio local con Saltillo y con la construcción de un Centro Histórico más limpio, ordenado y vivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
negocios

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?