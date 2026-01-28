$!Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA

La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) manifestó su preocupación por lo que calificó como una persecución judicial sistemática contra VANGUARDIA y su director general, Armando Castilla, al considerar que se trata de acciones legales fabricadas que ponen en riesgo la libertad de prensa y el Estado de derecho. En un comunicado, WAN-IFRA informó que Castilla fue detenido el pasado 9 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, tras una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, bajo la acusación de haber recibido dinero como parte de una presunta operación inmobiliaria ilegal. Sin embargo, los cargos fueron retirados y el directivo quedó en libertad al día siguiente, luego de comprobarse que no se encontraba en el país al momento de los hechos que se le imputaban. TE PUEDE INTERESAR: Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación

De acuerdo con Castilla, la Fiscalía desplegó un operativo con al menos 36 agentes y una docena de vehículos para asegurar su detención, con la intención posterior de imputarlo formalmente y solicitar prisión preventiva bajo el argumento de un supuesto riesgo de fuga, pese a que reside en la ciudad de Saltillo. La acusación se desmoronó cuando se acreditó que Castilla se encontraba en Colombia, participando en un evento internacional de la industria de medios, lo cual fue confirmado mediante sellos migratorios en su pasaporte. "Inventaron una historia que, con la complicidad de autoridades que abandonaron sus responsabilidades, se convirtió en un caso penal ficticio", señaló el directivo.

WAN-IFRA indicó que este episodio es el más reciente de una serie de acciones legales presuntamente fabricadas contra Castilla y VANGUARDIA, las cuales —según la organización— estarían relacionadas con la cobertura periodística que el medio realizó en 2016 sobre la detención del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, investigado en España por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, el medio ha enfrentado diversos procesos judiciales, entre ellos una demanda mercantil en Coahuila que busca el embargo y la venta de la empresa, un caso que presenta múltiples irregularidades y contradicciones, al grado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el expediente en noviembre de 2025.

Análisis independientes sobre la denuncia original presentada en Nuevo León concluyeron que la investigación inmobiliaria carecía de requisitos mínimos de procedencia, no contaba con documentación de respaldo y se sustentaba únicamente en el testimonio de un notario con vínculos profesionales con el exmandatario coahuilense. WAN-IFRA expresó su respaldo a Armando Castilla y al equipo de VANGUARDIA, y exigió a las autoridades mexicanas investigar y sancionar a los responsables de las acusaciones fabricadas, así como poner fin al hostigamiento judicial contra el medio.