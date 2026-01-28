Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres

Mayo fue el mes con el mayor número de atenciones a mujeres por primera vez en Coahuila en 2025, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de las Mujeres, al concentrar mil 313 casos, el nivel más alto registrado en el año.

La titular de la dependencia, Mayra Valdés, confirmó que ese mes representó el punto más alto de la estadística anual y explicó que el comportamiento no responde a una sola causa. “De 2025, mayo fue el mes más violento”, señaló, al precisar que se trata de un análisis multifactorial.

TE PUEDE INTERESAR: Reafirma Ramos Arizpe coordinación regional en materia de seguridad

Entre los elementos que pueden incidir, mencionó el inicio de las altas temperaturas. “Aunque parezca algo que digas: ‘¿cómo? ¿el calor?’, sí puede generar estrés y detonar comportamientos de violencia dentro del seno familiar”, dijo.

Las cifras oficiales muestran que, tras mayo, los registros comenzaron a descender. En junio se contabilizaron mil 118 atenciones, en julio 989, en agosto 971 y en septiembre mil 122, una variación que, de acuerdo con la funcionaria, está relacionada con la ampliación de los servicios de atención en distintos municipios.

“Al acercar la atención a muchos municipios a través de los Centros Libres de Violencia, y aun contando con el apoyo de la línea 075, han bajado estos casos. Eso nos indica que hay respuesta”, afirmó.

Valdés subrayó que el incremento registrado en mayo también refleja una mayor disposición de las mujeres para acercarse a las instituciones. “Hay confianza de las mujeres para presentarse, denunciar y recibir todo este acompañamiento integral que ofrecemos desde la Secretaría de las Mujeres”, dijo.

De acuerdo con los datos, Saltillo concentró la mayor parte de las atenciones durante mayo, con 503 casos, seguido de Torreón con 270, Piedras Negras con 181, Acuña con 158, Matamoros con 73 y la región Frontera con 128.

La funcionaria destacó que el seguimiento estadístico permite ajustar las estrategias de prevención y atención, particularmente en los periodos donde se identifican picos de incidencia. “Estamos atentos a esta información para reforzar las acciones y no bajar la guardia”, puntualizó.