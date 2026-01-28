Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Como parte de la segunda sesión ordinaria de enero, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde Javier Díaz González para celebrar una sesión solemne con motivo del 30 aniversario del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECyT).

La ceremonia oficial se llevará a cabo el próximo martes 10 de febrero, a las 11:00 horas, en el auditorio del Centro de Cultura Científica del COECyT, el cual fue declarado recinto oficial para la realización de este acto conmemorativo, que reconoce tres décadas de impulso al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en la entidad.

RECONOCEN TRAYECTORIA SINDICAL

Durante la misma sesión, se aprobaron dos dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico relacionados con cambios de nomenclatura. El primero corresponde a la carretera a General Cepeda, en el tramo comprendido entre la carretera Saltillo–Zacatecas y el ejido Providencia, que a partir de ahora llevará el nombre de “Hugo Guillermo Díaz Covarrubias”.

El Cabildo de Saltillo reconoció la trayectoria de Díaz Covarrubias en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, destacando que por más de cinco décadas ha representado los valores de lucha, defensa y acompañamiento sindical desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, Sección 23, organización con casi 90 años de historia y más de 25 mil agremiados.

Asimismo, se subrayó que durante más de 25 años como secretario general fue un factor clave para la estabilidad laboral, la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de una relación madura entre trabajadores, empresas y gobierno, contribuyendo de manera directa al desarrollo social y productivo de la región.

El segundo cambio de nomenclatura aprobado corresponde a la vialidad ubicada al oriente de los terrenos de la Expoferia, entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Fundadores, tramo que ahora llevará el nombre de bulevar Rodeo Saltillo. Además, se avalaron otros seis dictámenes de la misma comisión, relacionados con cambios de uso de suelo y asignación de nomenclaturas.

FINANZAS PÚBLICAS Y HOMENAJE PÓSTUMO

A petición del alcalde Javier Díaz González, las y los integrantes del Cabildo ofrecieron un minuto de aplausos en memoria del exbeisbolista José Guadalupe Chávez Baeza, quien falleció el pasado martes 27 de enero. Chávez Baeza fue el primer jugador firmado en la historia de los Saraperos de Saltillo al ingresar a la Liga Mexicana de Beisbol, militó durante 15 temporadas en el equipo y se consolidó como el pelotero con más juegos disputados en la franquicia, convirtiéndose en un referente del club.

En el ámbito financiero, se aprobaron por separado los dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, correspondientes a la cuenta pública anual 2025, al cuarto trimestre del año anterior y al mes de diciembre, presentados por la Tesorería Municipal.