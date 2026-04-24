Violencia en secundaria de Sabinas: madre e hija son agredidas dentro del plantel

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Sabinas
/ 24 abril 2026
    Violencia en secundaria de Sabinas: madre e hija son agredidas dentro del plantel
    El incidente ocurrió cuando la madre acudió al plantel para dar de baja a su hija, momento en el que otra mujer y un alumno intervinieron de forma violenta. GOOGLE MAPS

El plantel aplicó la baja definitiva del alumno involucrado, al considerar antecedentes de conducta y la gravedad de la agresión ocurrida dentro de la escuela

SABINAS, COAH.- Un episodio de violencia registrado al interior de la secundaria “Ramiro Villarreal Campos”, en Sabinas, encendió la alerta entre padres de familia, luego de que una mujer y su hija denunciaran haber sido agredidas físicamente dentro del plantel por otra madre y su hijo.

De acuerdo con el testimonio de Brenda, madre de la alumna afectada, el conflicto tiene antecedentes relacionados con presunto acoso escolar que su hija habría enfrentado durante un periodo prolongado. La mujer señaló que, pese a haber reportado la situación en diversas ocasiones ante autoridades escolares, no se implementaron medidas que frenaran el problema.

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La situación escaló cuando Brenda acudió a la escuela con la intención de dar de baja a su hija. En ese momento, según su versión, se registró un altercado en el que otra madre de familia intervino de forma violenta, presuntamente acompañada de su hijo, estudiante del plantel.

La denunciante afirmó que durante la agresión fue derribada, arrastrada y golpeada, mientras que su hija también resultó lesionada. Tras los hechos, ambas recibieron atención médica por golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza.

El incidente fue reportado al interior de la institución luego de que personal escuchara gritos en las instalaciones. De acuerdo con el director del plantel, Roberto Fernández de la Rosa, al momento de intervenir se detectó que el alumno señalado y su madre participaban en la agresión.

Tras lo ocurrido, la dirección de la secundaria determinó la baja definitiva del estudiante involucrado, medida que fue notificada tanto a la familia como a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El directivo indicó que la decisión se tomó con base en el reglamento escolar y en antecedentes de conducta del alumno, quien ya contaba con reportes previos desde el primer grado.

El responsable del plantel reconoció que anteriormente se habían atendido conflictos relacionados con acoso entre los estudiantes implicados, aunque aseguró que el enfrentamiento registrado rebasó los límites de control de la institución.

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Por su parte, la madre afectada informó que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles sanciones contra otros involucrados en el incidente, mientras continúan las indagatorias correspondientes.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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