Saltillo: Precio del diésel aprieta al transporte público, pero descartan aumento a la tarifa

El incremento en el precio del diésel ha generado una presión económica significativa para los concesionarios del transporte público en Saltillo, aunque la autoridad municipal descartó un aumento a la tarifa del pasaje. Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), expuso a VANGUARDIA que el combustible representa entre el 40 y el 42 por ciento del costo total de operación de una ruta urbana en la capital de Coahuila.

El funcionario señaló que esta situación es un tema que afecta de manera global la economía y que queda en evidencia con la intervención del Gobierno Federal para establecer precios máximos en los energéticos. “Fíjate que muy claro a nivel nacional está promedio, así lo vimos en la última reunión de tarifa que tuvimos en la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad hace un par de semanas, que es un componente del 40 al 42 por ciento del total del costo de operación para una ruta”, señaló. De la Rosa Molina detalló que un incremento de dos o tres pesos en el litro de diésel significa una presión considerable en el total de los costos de los transportistas, quienes mantienen reuniones constantes con la autoridad.

IMPACTO DEL DIÉSEL EN OPERACIÓN Respecto al tope de 28.28 pesos por litro de diésel anunciado recientemente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el director del IMMUS calificó la medida como un anuncio que fue bien recibido por los empresarios del transporte en Saltillo. “De manera afortunada se avisó el anuncio a la presidenta esta misma semana sobre un nuevo tope a 28 pesos que evidentemente a ellos les cayó muy bien”, agregó. En un ejercicio matemático, el funcionario explicó que si el costo del diésel pasara de 25 a 30 pesos, el impacto directo en el costo total de operación sería de aproximadamente un siete por ciento.

CONTEXTO DE LA GUERRA MUNDIAL El titular del transporte en el municipio explicó que los concesionarios locales han planteado la presión porcentual que enfrentan, sin embargo, en ninguna mesa de diálogo se ha manifestado un riesgo de paro de labores. De la Rosa Molina subrayó que el servicio de transporte es una concesión otorgada a empresas que, como cualquier otra entidad moral, asumen los riesgos inherentes al mercado y a la explotación del servicio.

Señaló que la volatilidad actual en los precios de los combustibles no es un fenómeno permanente, sino que responde a factores geopolíticos externos que terminan por presionar el costo del petróleo a nivel internacional. “Estos procesos que sabemos no son permanentes, sino son resultado de una circunstancia de guerra en Medio Oriente que por esa situación presiona el precio del petróleo y el precio del petróleo presiona el precio de los combustibles, es evidente que son picos que se terminan absorbiendo en términos de negocio”, afirmó. Aseguró que hasta el momento ningún concesionario ha acudido a la autoridad para informar que no puede operar debido a los costos del combustible.

MEJORA EN SERVICIO ES CONDICIÓN En relación a una posible actualización de la tarifa, que actualmente es de 15 pesos en el servicio general, el director del IMMUS expuso que la tarifa no será objeto de discusión hasta que exista una mejora sustancial en la calidad del servicio que perciben los ciudadanos que utilizan diariamente las rutas urbanas. “El mensaje del alcalde ha sido muy claro, el tema tarifa no se toca hasta en tanto no tengamos una evidencia, no tengamos ya una claridad de que hay una mejora en el servicio, solamente una mejora en el servicio es lo que puede abrir ese tema de la tarifa”, señaló.

Agregó que cualquier ajuste futuro tendría que justificarse bajo un modelo de visión que implique cambios en la flota vehicular o el cumplimiento estricto de las frecuencias y horarios establecidos en el reglamento municipal. “Si el servicio permanece y lo único en lo que cambia es que ya están dándose las frecuencias, ya están dándose los horarios de servicio, ya están cumpliéndose, en ese sentido estaríamos hablando simplemente de una actualización que iría de la mano del tema inflacionario”, afirmó.

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