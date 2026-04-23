Sabrina Bertello, la saltillense que con organoides busca evitar la experimentación animal

Mientras el mundo debate la ética de la experimentación animal, la biotecnóloga saltillense Sabrina Bertelo Hernández trabaja desde Suiza en la solución del futuro: los organoides. Estas réplicas de órganos humanos creadas en laboratorio buscan acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos para enfermedades como el cáncer. Egresada de biotecnología en México y con una maestría en Suiza, Bertello Hernández suma casi cinco años en Europa. Su camino comenzó en 2020, realizando prácticas de investigación durante la pandemia. Su curiosidad científica la llevó a trabajar con células madre para generar organoides cerebrales, utilizados para estudiar el impacto de la radiación 5G; además de trabajar en el desarrollo de un modelo de grasa para estudiar enfermedades como obesidad y diabetes.

”Al trabajar con ratones me di cuenta de que no se puede comparar al 100 por ciento un ratón con un humano; se requieren demasiados animales. Por eso me enfoqué en los organoides, que permiten estudiar tejidos humanos sin necesidad de modelos animales”, explicó Bertello Hernandez. La propuesta de la saltillense se centra en el potencial de los modelos 3D para la medicina personalizada. En Europa, esta tecnología permite tomar una biopsia de un paciente con cáncer, hacer crecer ese tejido en el laboratorio y probar qué tipo de medicamento funciona específicamente para ese tipo de cáncer y acelerar el proceso de desarrollo de nuevas drogas específicas. A diferencia de México, donde la inversión en ciencia es más limitada, Bertello Hernandez destaca que en Suiza la regulación sobre el bienestar animal es sumamente estricta, lo que ha impulsado la inversión masiva en estas alternativas biotecnológicas.

El reto de ser extranjera en la ciencia A pesar de su éxito actual en la industria, el camino no fue sencillo. Sabrina describe la barrera del idioma -Suiza cuenta con cuatro lenguas oficiales- y la competitividad extrema como sus mayores retos. ”Como extranjera, tienes que esforzarte el doble o el triple para probar que estás al nivel. Mis primeros tres años fueron de recibir muchos ‘no’ en entrevistas de trabajo”, confesó. Para mantener la resiliencia ante la presión académica y profesional, Bertelllo enfatiza que el deporte ha sido su pilar fundamental para la salud mental, pues nunca dejó de practicar natación. Para Sabrina, el éxito fuera del país es una cuestión de perseverancia. Su meta actual es influir directamente en la creación de medicamentos que mejoren la calidad de vida de los pacientes, llevando el conocimiento de la academia a la aplicación real. A quienes en su ciudad natal temen emprender un camino similar, les envía un mensaje: ”Intenten hasta su último esfuerzo. Muchos dirán que es imposible, pero esos ‘no’ eventualmente se vuelven un ‘sí’”.

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