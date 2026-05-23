Salarios del magisterio, por debajo del promedio en Coahuila

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    Salarios del magisterio, por debajo del promedio en Coahuila
    Datos oficiales muestran que los salarios del magisterio en Coahuila se mantienen por debajo del ingreso promedio de los trabajadores formales en el estado. CUARTOSCURO

Según el CCI, el salario promedio en el estado ronda los 18 mil 800 pesos mensuales; sin embargo, los docentes de educación básica perciben entre 9 y 12 mil pesos

Las condiciones económicas, identificadas como uno de los principales factores asociados a crisis suicidas en hombres, y los bajos ingresos del magisterio en Coahuila, forman parte del contexto que rodea el caso ocurrido en una secundaria de Saltillo, donde un docente habría intentado terminar con su vida, presuntamente derivado de problemas financieros.

El hecho se registró al interior de una secundaria ubicada en el oriente de la ciudad, donde el maestro fue localizado con una lesión en el pecho dentro de una oficina del plantel.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-abril-registra-el-imss-111-mil-726-trabajadores-en-ramos-arizpe-BD20894984

Datos de Data México, plataforma de la Secretaría de Economía, muestran que durante el primer trimestre de 2025 los salarios promedio de maestros de educación básica se ubicaron por debajo del ingreso promedio formal estatal. En secundaria, el salario promedio fue de 9 mil pesos durante el primer trimestre de 2025; en preescolar, 8 mil 980 pesos; y en primaria 9 mil 470 pesos.

Según los datos presentados, la educación básica concentra alrededor de 39 mil 570 trabajadores en Coahuila, distribuidos entre preescolar, primaria y secundaria, lo que representa aproximadamente el 13.7 por ciento de la fuerza laboral estatal.

En ese contexto, un análisis del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) detalló que los docentes en el estado perciben entre 9 mil y 12 mil 600 pesos mensuales, siendo este último el caso de educación primaria. En secundaria, el salario promedio se ubica en alrededor de 11 mil pesos mensuales, frente a los 18 mil 800 pesos mensuales que percibe en promedio un trabajador formal en Coahuila, cifra considerablemente superior a los ingresos del magisterio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023 del INEGI, Coahuila es la tercera entidad más cara del país y se requieren al menos 21 mil 900 pesos mensuales para cubrir los gastos básicos de un hogar.

Además, entre 2015 y 2023 el incremento salarial del magisterio osciló entre 8 y 33 por ciento, mientras que la inflación acumulada en el país fue de 51.96 por ciento, lo que especialistas consideran una pérdida del poder adquisitivo.

Tras el incidente ocurrido en la secundaria, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que el docente desempeñaba funciones administrativas y no estaba frente a grupo, por lo que las actividades escolares continuaron con normalidad.

La dependencia agregó que el siguiente paso será la evaluación socioemocional de la comunidad educativa y el acompañamiento correspondiente al trabajador para atender posibles afectaciones derivadas del hecho.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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