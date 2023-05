En entrevista para VANGUARDIA mencionó que “son técnicas ancestrales” y que no ha “descubierto el hilo negro” de la forma en la que guarda el agua.

Al llenarse la presa, Molina construyó un sistema de lo que llama “ arriates ”, es decir canales sobre la tierra que van alimentando no solo a los nogales sino también a nopales y otras plantas de ornato que tiene el saltillense en su propiedad.

Respecto al uso de llantas para crear su canal, el hombre mencionó que “ los rancheros que nos gusta jalar y que somos de la cultura del esfuerzo, aprovechamos lo que haya. Cuando no le puedes meter tanto recurso, haces acopio de lo que encuentras”.

Lo anterior sucede a pesar de que “ aquí es muy duro para llover ” y que “estamos en el semidesierto, aquí los nogales están plantados en pura piedra, casi no hay tierra ”, según lo que declaró Molina .

“Aquí se ve la tierra bordeada para que cuando llueva, toda el agua que cae solita se va canalizando hacia los árboles”, explicó Molina.

El agricultor, economista y contador, también explicó que alrededor de su presa “hay muchos mitos”.

“Esto lo debieron haber hecho ya mucho los gobiernos o nosotros los particulares, pero como siempre hay personas negativas o pisas callos porque vivimos en una sociedad de mentiras”, detalló Molina de la Cruz.

Agregó que “hay gente muy cuadrada y hay otros que no les conviene que se hagan estas obras porque de alguna manera pisas intereses. Pero como nosotros somos de lucha, estamos acostumbrados a batallar y a nosotros no nos asustan”.

Molina reiteró que su método de captación de agua “no es una gran proeza”, pero que no se ha utilizado en otros puntos “primero porque ya no hay gente en los ranchos y segundo porque ya nadie quiere jalar”.