Saltillenses olvidan violencia por ‘El Mencho’ y se preparan para Puerto Vallarta y Mazatlán.

Coahuila
/ 12 marzo 2026
    Saltillenses olvidan violencia por ‘El Mencho’ y se preparan para Puerto Vallarta y Mazatlán.
    Agencias de viajes en Saltillo reportan que las reservaciones hacia destinos de playa como Puerto Vallarta y Mazatlán continúan activas rumbo a las vacaciones de Semana Santa. FOTO: FREEPIK

Agencias de viajes en Saltillo señalaron que las cotizaciones y reservaciones hacia destinos turísticos del Pacífico continúan realizándose con normalidad

Pese a los episodios de violencia registrados en distintos puntos del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, agencias de viajes en Saltillo señalaron que las reservaciones hacia destinos de playa como Puerto Vallarta y Mazatlán continúan con normalidad rumbo a Semana Santa.

De acuerdo con agencias consultadas, aunque el día en que ocurrieron los hechos violentos se registraron algunas cancelaciones o reprogramaciones, la actividad turística se ha mantenido activa y las reservaciones siguen realizándose sin mayores cambios.

Una asesora de viajes explicó que el impacto se concentró únicamente en las primeras horas tras los acontecimientos. “Ese día sí hubo cancelaciones y cambios porque había gente viajando, pero ahorita ya todo sigue normal. Incluso por la temporada de Semana Santa hay más gente reservando”, comentó.

Sin embargo, una asesora consultada recomendó considerar otras opciones turísticas debido al contexto reciente de seguridad, aunque aclaró que los viajes continúan realizándose.

La incertidumbre entre algunos viajeros surgió luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese día se reportaron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos en diversas regiones del país, incluidos puntos de Jalisco y estados vecinos.

En el caso de la costa de Jalisco, autoridades incluso localizaron explosivos colocados en un puente cercano a Puerto Vallarta tras los hechos violentos derivados del operativo. Además, algunas compañías turísticas internacionales ajustaron temporalmente sus itinerarios y suspendieron escalas de cruceros en Puerto Vallarta como medida preventiva ante la situación de seguridad.

VIAJES CONTINÚAN EN PLATAFORMAS

La disponibilidad de viajes también puede observarse en plataformas de reservaciones turísticas. Sitios como Booking.com, Expedia, Despegar y Best Day continúan ofreciendo paquetes, hospedaje y vuelos hacia destinos turísticos como Puerto Vallarta y Mazatlán.

En dichas plataformas se mantienen opciones de hoteles y paquetes vacacionales para finales de marzo y principios de abril, fechas en las que miles de viajeros mexicanos suelen desplazarse hacia destinos de playa.

En el caso de Saltillo, agencias de viajes indicaron que los paquetes turísticos hacia la costa del Pacífico continúan comercializándose, especialmente para grupos que buscan vacaciones durante los días santos.

Además, recordaron que los vuelos comerciales desde el aeropuerto de Saltillo hacia Guadalajara están programados hasta junio, por lo que actualmente muchos viajeros optan por trasladarse desde aeropuertos cercanos o realizar viajes por carretera.

