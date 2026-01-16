Saltillo: Advierten riesgo en empleos de proveedores tras despido en General Motors

Luego de que este viernes 16 de enero la empresa General Motors (GM) anunciara el despido de mil 900 trabajadores en su planta de Ramos Arizpe, el sector industrial de la región manifestó su preocupación por el impacto que esto tendrá en las empresas proveedoras.

Arturo Reveles Márquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la Región Sureste, explicó que el impacto de este recorte podría multiplicarse en la cadena de suministro, ya que estadísticamente cada puesto de trabajo en una armadora sostiene de seis a siete empleos adicionales en las empresas que proveen materias primas y servicios.

“Un trabajador de una armadora representa el empleo tal vez de seis o siete trabajadores de los proveedores dentro de la cadena de suministro y eso puede de alguna manera generar que algunas otras empresas tengan que prescindir de personal”, comentó.

No obstante, aclaró que no se tiene confirmado que esta situación vaya a ocurrir en todas las proveedoras, puesto que muchas de ellas cuentan con carteras de clientes diversificadas o surten a otras plantas de General Motors ubicadas en Silao o en Estados Unidos.

“Habrá que ver cada particularidad. No sabemos todavía si eso vaya a ocurrir. Hay empresas que sí están dedicadas obviamente a proveeduría de GM, hay otras que tienen varios clientes o que le surten a GM Ramos y a Silao o a Arlington en Estados Unidos”, expuso.

BUSCAN ALTERNATIVAS PARA TRABAJADORES

Reveles Márquez señaló que ante este panorama, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, los sindicatos y las cámaras empresariales que integran el Consejo Tripartito, ya mantienen reuniones para buscar alternativas que atenúen la problemática.

Entre las acciones planeadas se encuentran el fortalecimiento de bolsas de trabajo para acomodar a las personas que perdieron su empleo, así como el impulso a las empresas para diversificar su proveeduría y evitar que el fenómeno escale.

“No es un problema que le competa solamente a Coahuila, sino que es una situación de pérdida de empleos que se está dando a lo largo y ancho del país, derivado propiamente de la incertidumbre en los aranceles y la situación macroeconómica que estamos viviendo”, señaló el presidente de Canacintra.

BAJA DEMANDA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Añadió que un factor determinante en la decisión de la armadora fue la baja demanda de los vehículos eléctricos, los cuales no alcanzaron el éxito comercial esperado por la compañía, obligándolos a modificar sus volúmenes de producción.

Pese al riesgo de que la cifra de afectados pudiera alcanzar hasta los 11 mil o 12 mil trabajadores si se aplicara estrictamente el factor de seis a uno en la proveeduría, Reveles Márquez se mostró optimista en que el impacto sea menor y que otras empresas de la región puedan absorber la mano de obra.

“Estamos con optimismo pensando que estos se puedan acomodar en otras empresas o incluso que los mismos empresarios tal vez puedan buscar alternativas para que no caigan sus volúmenes y sigan empleando al personal”, expresó.

Asimismo, destacó que para los empresarios el recortar personal con años de experiencia representa una pérdida significativa más allá de lo económico, debido al conocimiento especializado o “know-how” que los trabajadores han acumulado.

“Al final el recortar a gente con años de experiencia tiene un costo más allá de la liquidación, es una expertise que se lleva años aprender y que muchas veces el perder ese talento una vez que se tienen otra vez nuevos proyectos es también importante considerarlo”, explicó.

CONFIANZA EN EL TRATADO COMERCIAL

Respecto al futuro de la planta, el representante industrial confió en que la infraestructura de GM, en la cual se han invertido millones de dólares, volverá a ser utilizada a su máxima capacidad una vez que se realice la revisión del T-MEC y el mercado se estabilice.

“Mucho dependerá precisamente de esa revisión que se tiene del tratado y obviamente el permitir que las autopartes y los automóviles no estén gravados. Seguirá aquí operando, GM tiene millones de dólares invertidos en ese complejo como para que no lo estén utilizando al 100 por ciento”, señaló.

Finalmente, Arturo Reveles Márquez hizo un llamado a la cautela informativa para evitar generar pánico entre la ciudadanía y destacó que la paz laboral y la seguridad en Coahuila siguen siendo factores clave para atraer nuevas inversiones que compensen estas bajas.

“El que nos vean trabajando en equipo a los empresarios, al gobierno y a los sindicatos, eso da mayores posibilidades de que una vez que el tema en Estados Unidos con México se corrija o se llegue al acuerdo en el tratado, pues eso dará ventaja”, concluyó.